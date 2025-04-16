3 çocuk annesi kadın sokak ortasında katledildi
Samsun'da bir kadın boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı çıkarttığı kocası tarafından sokak ortasında katledildi. Acı haberi alan yakınları olay yerinde kriz geçirirken katil kocanın ise kaçtığı öğrenildi. Geride annesiz 3 çocuk kaldı.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 07:34, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 07:45
Olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde meydana geldi.
Emrah A. (38) isimli şahıs, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) sokak ortasında kurşuna dizdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.Kurşunlardan birinin kadının başına isabet ettiği öğrenildi.
GERİDE 3 ÇOCUK KALDI
3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı. Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi.Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.
POLİS KAÇAN KOCANIN PEŞİNDE
Polis olaydan sonra kaçan Emrah A. yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.