3 çocuk annesi kadın sokak ortasında katledildi

Olay, dün akşam Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde meydana geldi.

Emrah A. (38) isimli şahıs, hakkında uzaklaştırma kararı aldıran boşanma aşamasındaki eşi Emine Akpınar'ı (36) sokak ortasında kurşuna dizdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda ekip sevk edildi. Sağlıkçılar yaptığı ilk müdahalede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini tespit etti.

GERİDE 3 ÇOCUK KALDI

Kurşunlardan birinin kadının başına isabet ettiği öğrenildi.

3 çocuk annesi Emine Akpınar'ın yakınları aldıkları acı haberle yıkıldı. Olay yerine gelen aile sinir krizi geçirdi.

POLİS KAÇAN KOCANIN PEŞİNDE

Baygınlık geçirenler ambulansla hastaneye kaldırıldı. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olaydan sonra kaçan Emrah A. yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.