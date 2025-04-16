Çanakkale'de 22 Kaçak Göçmen Yakalandı

Çanakkale İl Jandarma ekipleri tarafından dün Eceabat ilçesine bağlı Küçükanafarta köyü kırsalında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen ekipler, 10'u çocuk 22 Afganistan uyruklu kaçak göçmeni yakaladı. Konuya ilişkin Eceabat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz Küçükanafarta köyü kırsalında; Afganistan uyruklu 7 erkek yetişkin, 5 kadın yetişkin, 5 kız çocuk, 5 erkek çocuk olmak üzere toplam 22 düzensiz göçmen tespit edilmiş ve jandarma ekiplerimizce yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle ilgili denetim ve takiplerimiz devam etmektedir" denildi.