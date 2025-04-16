MEB'den İstanbul'da Uluslararası Eğitim Konferansı

Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 9 Mayıs'ta İstanbul'da "Sınırlarla Yüzleşmek: Beceriler ve Değerler" başlıklı, eğitim alanında bütüncül yaklaşımların tartışılacağı uluslararası bir konferans düzenlenecek.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Pullman İstanbul Hotel ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferansta, eğitim sistemlerinin geleceğini şekillendiren değerler ile beceriler üzerine kapsamlı bir bilgi paylaşımı sunulması hedefleniyor.

Konferansın Amacı ve Konuları

Farklı ülkelerden uzmanların katkısıyla çok yönlü bakış açılarını değerlendirme imkanının sunulacağı konferansta, "geleceğin eğitim sistemlerinin yapılandırılması, dijitalleşmenin eğitim sistemlerine etkisi ve değerlerin eğitimdeki kurucu rolü" gibi başlıklar, disiplinler arası yaklaşımla, ulusal ve uluslararası uzmanların katkılarıyla ele alınacak.

Katılımcılar ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli

Konferans, politika yapıcıları, akademisyenler, araştırmacılar ve eğitim alanında sahada görev yapan uzmanları bir araya getirecek. Konferansta ayrıca Türkiye'nin eğitim vizyonunu şekillendiren ve çağın gerekliliklerini tarihsel ve kültürel değerlerle bütünleştiren "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" de kapsamlı bir şekilde değerlendirilecek.