Rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi

Bölgedeki sandık fabrikası ile bir damın üzerine devrilen tırda yüklü dev pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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