Rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan tır devrildi. Bölgedeki sandık fabrikası ile bir damın üzerine devrilen pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 16 Nisan 2025 12:46, Son Güncelleme : 16 Nisan 2025 12:47
İlçeye bağlı Umurbey beldesinde rüzgar türbini pervanesi taşıyan ve sürücüsü öğrenilemeyen tır, manevra esnasında devrildi.
Yaralananın olmadığı kazada, jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi aldı.
Bölgedeki sandık fabrikası ile bir damın üzerine devrilen tırda yüklü dev pervane kanadının kaldırılması için çalışmalar sürüyor.