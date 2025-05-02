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81 Yaşındaki Adamın Köpeğe Şiddeti Kamerada

Köylüler, köpeğe yapılan bu saldırıya tepkili. Güvenlik kamerası görüntüleri, yaşlı bir adamın köpeği defalarca bastonla vurduğunu gösteriyor.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 02 Mayıs 2025 10:37, Son Güncelleme : 02 Mayıs 2025 12:15
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Kötü görüntüler Edirne'nin Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyünden geldi. Fahrettin D. (81), köy kahvehanesinin kullanılmayan bölümünde yakaladığı köpeğe elindeki bastonuyla defalarca vurdu. Kahvehanesinde baktığı 5 aylık köpeği Bobi'yi kanlar içerisinde bulan işletmeci Kazım Özen, güvenlik kamerasını incelediğinde hayvanı komşu Ömeroba köyünden gelen Fahrettin D.'nin darbettiğini gördü. Özen, "Kendisini çağırdım, Neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır." dedi.

Lalapaşa'da Köpek Darp Olayı

Lalapaşa'ya bağlı Vaysal köyünde kahvehane işleten Kazım Özen, iş yerinde baktığı 5 aylık Bobi isimli köpeğinin darbedildiği haberini aldı. Köpeğini kanlar içerisinde bulan Özen, olayın ardından iş yerinin güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Özen kayıtlarda, komşu köy Ömeroba'dan gelen Fahrettin D.'nin, kıraathanenin kullanılmayan bölümüne girip köpeği bastonuyla darbettiğini gördü. Olayın ardından köye yeniden gelen Fahrettin D.'ye neden köpeğini darbettiğini sorduğunu söyleyen Özen, cevap alamadığını belirtti. Özen, "Ben köpeğe vurduğunu arkadaşlardan öğrendim. Akşam geldiğinde kendisine de sordum, kamera kayıtlarına baktım, köpeğin hiçbir suçu olmadığını gördüm. Hatta kendisini de çağırdım, neden köpeğe zulmettiğini sordum, cevaplamadan gitti. Bu köpek düşmanlığıdır. Hayvanlara zulmediyor burada" dedi.

'SÜTLE, EKMEKLE BESLEDİK'

Kahvehane çalışanı Yavuz Gündağ da köpeğin bağırışıyla olayın farkına vardıklarını belirterek, "Biz köpeğin çığlığıyla olayın farkına vardık asıl. Gelip kamerayı kontrol ettik. İlk başta giriyor kapıyı kapatıyor ve ardından bastonuyla köpeğe vurmaya başlıyor. Etrafı gezip yakalamaya çalışıyor, iki üç kez daha vuruyor. Sonra bir bidonun arkasına sıkıştırıyor ve kafasına vuruyor. Bu köpeğe biz sürekli burada bakıyoruz. 5 aydır bizde kalıyor. Yılbaşından beri bakıyorum, büyüttüm, süt verdim, ekmek verdik. Ben ilk gördüğümde görüntüleri çok kızdım. Yapan kişiye de vurmak istemedim, vursaydım suçlu duruma düşecektim" diye konuştu.

'İÇERİDE KÖPEĞİ DÖVÜYORDU'

Köylülerden Veli Koşucu da olaya çok üzüldüklerini belirterek, "Ocakta çalışırken köpeğin çığlığını duyduk. Baktım içeride kendisi köpeği dövüyordu. Köpeğin kendisinin yemeğini yediği için dövdüğünü söyledi. Ben de köpeğin öyle bir şey yapmayacağını, bizim zaten beslediğimizi söyledim" dedi.

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