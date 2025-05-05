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Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor

Ayakkabı üreticileri, Çin'den e-ithalat yoluyla gelen ürünlerde kanserojen madde tehlikesine dikkat çekiyor.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 05 Mayıs 2025 07:25, Son Güncelleme : 05 Mayıs 2025 07:35
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Ayakkabı Üreticileri Çin'den Gelen Ürünler İçin Uyarıyor

Ayakkabı ile ev ve mutfak eşyası üreticileri, Çin'den e-İthalat yoluyla 'herhangi bir teste ve gümrük işlemine tabi olmadan' yurda giren ürünlerde kanserojen riski yüksek kimyasal maddeler bulunduğu gerekçesiyle Ticaret Bakanlığı ile temasa geçti. Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) Başkanı Berke İçten, Çin'de faaliyet gösteren ve Türkiye'de temsilcisi bulunmayan bir platformdan vatandaşların geçen yıl 7-8 milyon çift ayakkabı siparişi verdiğini belirterek, bu ayakkabıların kanserojen ve alerjen riski taşıyıp taşımadığı konusunun araştırılması için Bakanlıkla görüşme yaptıklarını söyledi. Türkiye ayakkabı sektörünün yurt dışından gelen kalitesiz ayakkabılarla mücadele ettiğini ifade eden İçten Özellikle Uzak Doğu menşeli çok yoğun satış yapan bir e-Ticaret sitesinin etkisi altındayız. Bakanlığımız bizim de girişimlerimizle gümrüksüz alışveriş limitini 150 avrodan 30 avroya indirdi. Şimdi kargo bedelini de bunun içerisinden düşerek birtakım revizyon yapılması da gündemde ama yine ilanlara bakıyorsunuz 200-400 liraya ayakkabı satıyorlar. Öyle ki ilandaki ayakkabı ile gelen ayakkabının da ilgisi olmuyor. Gelen ayakkabı, değeri 30 avro altında olunca herhangi bir teste ve gümrük işlemine tabi olmadan tüketiciye ulaşıyor. Geçen yıl 76 milyon çift ayakkabı ithalatı yaptıysak 7-8 milyon çifti Çin'deki bu e-Ticaret platformundan yurda girdi. Bu rakam her geçen gün artıyor. Ayakkabıların üzerinde kanserojen ve alerjen riski konusunda sıkıntılı durum olduğu konusunu Bakanlığımızla da görüşüyoruz. Bu konuda çözüm talep ettik. Bu platformun Türkiye'de yerleşik bir ofisinin, muhatabının olması gerekir. Gelen ürünlerden kategori kategori testler yapılarak, uygunsuz olanların tespit edilenlerin Türkiye'de satışının yasaklanması gerekir.

İthalat, İhracatı Geçti

Ayakkabı sektöründe 2021-2022'de 380 bin dolaylarında olan istihdamın bugün 250 binin altına gerilediğini anlatan İçten 130 bin kişilik istihdam kaybı var. Bunda, halk sağlığını tehdit eden e-İthalat sorunu başı çekiyor. İhracatımız 1,2 milyar dolar seviyelerinde, ithalatımız çok uzun yıllardan sonra geçen yıl 1,7 milyar dolara yükseldi. İç piyasadaki üretimimizi de düşünecek olursak 5,5-6 milyar dolarlık bir katma değer oluşturan bir sektörüz.

İlk Kullanımda Çöpe Gidiyor

Ev ve Mutfak Eşyaları Sanayicileri ve İhracatçıları Derneği Başkanı Talha Özger ise vatandaşların mutfaklarda kullandığı küçük elektrikli aletlerdeki riske dikkat çekti. Özger Özellikle Çin'den e-İthalat yoluyla yurda giren gümrüksüz alışverişler birçok riski beraberinde getiriyor. Denetlemesi yapılmadan yurda giren bu ürünleri satın alan vatandaşlar, herhangi bir sahtecilik olayı ya da güvensiz ürünle karşılaştığında sorununa çözüm bulabilecek muhatap bulamıyor. İş öyle boyutlara vardı ki ülkeye giren özellikle elektrikli küçük mutfak eşyaları içerisinde yer alan blenderlar, mutfak robotları, meyve sıkacakları ve su ısıtıcılar gibi birçok eşyanın daha ilk kullanımda çöpe gittiğini görüyoruz. Sıkı tedbirler alınarak yerli sanayicinin Türkiye'de temsilcisi dahi olmayan bu türden yapılara karşı korunması gerekiyor.

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