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Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek

Türkiye, Ekim 2025'ten itibaren Kosova'da KFOR Komutanlığını ikinci kez devralmaya hazırlanıyor. Türk askeri bölgede barış için görev yapacak.

Kaynak : Türkiye
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 07:27, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 07:28
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Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek

Türkiye, Ekim 2025'ten itibaren yeniden KFOR Komutanlığını devralmaya hazırlanıyor. Bölgesinde güç dengesi rolü üstlenen Türkiye, bir kez daha Sırbistan-Kosova hattında huzurun bekçiliğini yapacak. Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ekim 2025'ten itibaren yine bir yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecek.

Türkiye'nin KFOR'daki Rolü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için önemli ve belirleyici katkılarda bulunan TSK'nın, komutasını devralacağı görevi daha önce olduğu gibi NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getireceğine vurgu yaptı.

Sırbistan-Kosova İlişkilerinde Türkiye'nin Etkisi

Sırbistan-Kosova ihtilafında Ankara'nın uzlaştırıcı tutumu ve ara buluculuk rolünün de etkisiyle taraflar arasında 2008'den bugüne bir çatışma yaşanmadı. Kosova, bağımsızlığını ilan ettiği andan beri Sırbistan tarafından tanınmıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Kosova merkezli kırılganlıkların da gün yüzüne çıkmasına neden olduğu belirtilirken, NATO Barış Gücü kapsamında ilk kez KFOR Komutanlığını devralan Türkiye, 2023-2024 tarihleri arasında Kosova'da görev yaptı. Türk askerinin bölgede görevi devralmasıyla iki ülke arasında yükselen tansiyon geriledi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının her an bozulabilecek, öngörülemez ve değişken yapısını ortaya çıkardığı belirtiliyor.

26 Yıldır Kosova'dayız

  • Güvenlik ve istikrarı sağlamak için, BM Güvenlik Konseyinin kararı uyarınca 12 Haziran 1999'da Kosova'da göreve başlayan KFOR'da, NATO üyesi ve NATO üyesi olmayan toplam 29 ülkeden yaklaşık 4 bin 500 uluslararası askeri personel bulunuyor.
  • Türk askeri, 1999'dan bu yana Kosova'da KFOR bünyesinde görev yapıyor.
  • BM'nin yetkisi altında çalışan KFOR, barış ve istikrarın inşasına yönelik daha geniş uluslararası çabaları desteklemek amacıyla bölgede bulunuyor.

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