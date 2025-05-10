Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek

Türkiye, Ekim 2025'ten itibaren yeniden KFOR Komutanlığını devralmaya hazırlanıyor. Bölgesinde güç dengesi rolü üstlenen Türkiye, bir kez daha Sırbistan-Kosova hattında huzurun bekçiliğini yapacak. Kosova Barış Gücü (KFOR) Komutanlığı görevini Ekim 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Ekim 2025'ten itibaren yine bir yıl süreyle söz konusu görevi ikinci kez üstlenecek.

Türkiye'nin KFOR'daki Rolü

Milli Savunma Bakanlığı kaynakları, NATO ve Avrupa-Atlantik bölgesinin güvenliği için önemli ve belirleyici katkılarda bulunan TSK'nın, komutasını devralacağı görevi daha önce olduğu gibi NATO ve Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına uygun olarak, uluslararası sorumluluğun gerektirdiği tarafsızlık ve şeffaflık ile yerine getireceğine vurgu yaptı.

Sırbistan-Kosova İlişkilerinde Türkiye'nin Etkisi

Sırbistan-Kosova ihtilafında Ankara'nın uzlaştırıcı tutumu ve ara buluculuk rolünün de etkisiyle taraflar arasında 2008'den bugüne bir çatışma yaşanmadı. Kosova, bağımsızlığını ilan ettiği andan beri Sırbistan tarafından tanınmıyor. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın, Kosova merkezli kırılganlıkların da gün yüzüne çıkmasına neden olduğu belirtilirken, NATO Barış Gücü kapsamında ilk kez KFOR Komutanlığını devralan Türkiye, 2023-2024 tarihleri arasında Kosova'da görev yaptı. Türk askerinin bölgede görevi devralmasıyla iki ülke arasında yükselen tansiyon geriledi. Son dönemde yaşanan gelişmelerin, bölgedeki güvenlik ve istikrar ortamının her an bozulabilecek, öngörülemez ve değişken yapısını ortaya çıkardığı belirtiliyor.

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