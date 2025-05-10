10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs'ta birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, sel ve fırtına riskine karşı uyardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Cumartesi günü için yapılan hava durumu tahminlerinde, birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı illerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Rüzgarın ise kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.
Genel Hava Durumu
Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.
Bölgelere Göre Hava Durumu
Marmara
- Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- BALIKESİR: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- EDİRNE: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
- İSTANBUL: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KIRKLARELİ: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
Ege
- Bölgenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kütahya çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek.
- A.KARAHİSAR: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- DENİZLİ: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- İZMİR: 29°C, parçalı ve az bulutlu
- MANİSA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Akdeniz
- Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Göller yöresi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 70-80 km/saat) esecek.
- ADANA: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ANTALYA: 25°C, parçalı ve az bulutlu
- BURDUR: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- HATAY: 32°C, parçalı ve az bulutlu
İç Anadolu
- Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra (Konya ve Karaman hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek.
- ANKARA: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
- ÇANKIRI: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
- ESKİŞEHİR: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
- KONYA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu
Batı Karadeniz
- Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- BOLU: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
- DÜZCE: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KASTAMONU: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- ZONGULDAK: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Orta ve Doğu Karadeniz
- Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar iç kesimlerde güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- AMASYA: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
- ARTVİN: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- SAMSUN: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- TRABZON: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Doğu Anadolu
- Bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
- ERZURUM: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- KARS: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
- MALATYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu
- VAN: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
Güneydoğu Anadolu
- Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
- DİYARBAKIR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- GAZİANTEP: 34°C, parçalı ve az bulutlu
- MARDİN: 30°C, parçalı ve az bulutlu
- SİİRT: 30°C, parçalı ve az bulutlu
Dikkat Edilmesi Gerekenler
Kuvvetli rüzgarlar, kısa süreli fırtına şeklinde esebileceğinden dolayı çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkat edilmelidir. Ayrıca sel riski olan bölgelerde vatandaşların tedbir alması önemlidir.