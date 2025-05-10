Öğretmenden Otizmli Öğrencilere Şiddet! Gözaltına Alındı
Öğretmenden Otizmli Öğrencilere Şiddet! Gözaltına Alındı
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
MEB'den Türk Eğitim Sistemi Kitabı: Temel Unsurlar ve Reformlar
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
AK Parti Sözcüsü Çelik: Türkiye, Filistin Davasını Savunacak
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Tüm taksilere takılacak: Taksilerde yeni dönem başlıyor!
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
Kırmızı ve Yeşil Bültenle Aranan 2 Şahıs Yakalandı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Konya Selçuklu'da 3.6 Büyüklüğünde Deprem Korkuttu
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Türkiye, KFOR Komutanlığı Görevini İkinci Kez Üstlenecek
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Kredi Kartı Komisyonu Tartışması Mahkemelik Oldu
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
Denizli'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Polise Çarptı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
47 ildeki FETÖ operasyonunda 77 zanlı tutuklandı
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Fidan'dan 'suikast' açıklaması: Arsenik ve cıva ile zehirlendim
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
Asılsız ihbarda cezalar katlandı: Yeni üst limit 15 bin TL
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
ABD'de Tutuklu Rümeysa Öztürk İçin Tahliye Kararı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Önce Kınalıada, Şimdi Bursa! Müsilaj Kabusu Yeniden Başladı
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Ramazan Tebriği Kriz Yaratmıştı! Eski CEO Köksal Beraat Etti
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Bakan Tunç: Dünyanın en şeffaf yargı teşkilatı Türkiye'de
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
Okulda İşlenen Cinayetin Nedeni Ortaya Çıktı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
DEM Parti'den Açıklama: Terör Örgütü PKK Kongreyi Topladı
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Zanlı Yakalandı: Abdurrahman Öğretmeni İntikam İçin Öldürmüş
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Bakan Yumaklı: 2024 son 145 yılın en sıcak yılı oldu
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Erdoğan'dan 'enflasyon' açıklaması: Son 11 aydır düşüyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Bolat: Ekonomi programının olumlu sonuçları devam ediyor
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
Kira Kontratlarında e-Devlet Dönemi Başladı: Emlakçılara Yetki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AP Türkiye Raporu'na Tepki
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Elektrik ve Doğalgaz Faturalarına Devlet Desteği Artıyor
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Gıda Satışında Karekod Zorunluluğu Getirildi
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
Eskişehir merkezli FETÖ operasyonu: 23 gözaltı
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
'Bağış yapan, Hukuk Üstünlüğü Endeksinde üstte çıkıyor'
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Liselerde Zorunlu Eğitim Süresi Kısalıyor mu? Tartışılan Modeller
Ana sayfaHaberler Yaşam

10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

10 Mayıs'ta birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, sel ve fırtına riskine karşı uyardı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 07:50, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 08:08
Yazdır
10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Cumartesi günü için yapılan hava durumu tahminlerinde, birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı illerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Rüzgarın ise kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Genel Hava Durumu

Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

  • Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
    • BALIKESİR: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • EDİRNE: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
    • İSTANBUL: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KIRKLARELİ: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış

Ege

  • Bölgenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kütahya çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek.
    • A.KARAHİSAR: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • DENİZLİ: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • İZMİR: 29°C, parçalı ve az bulutlu
    • MANİSA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Akdeniz

  • Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Göller yöresi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 70-80 km/saat) esecek.
    • ADANA: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ANTALYA: 25°C, parçalı ve az bulutlu
    • BURDUR: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • HATAY: 32°C, parçalı ve az bulutlu

İç Anadolu

  • Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra (Konya ve Karaman hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek.
    • ANKARA: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
    • ÇANKIRI: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
    • ESKİŞEHİR: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
    • KONYA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu

Batı Karadeniz

  • Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
    • BOLU: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
    • DÜZCE: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KASTAMONU: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • ZONGULDAK: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Orta ve Doğu Karadeniz

  • Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar iç kesimlerde güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
    • AMASYA: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış
    • ARTVİN: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • SAMSUN: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • TRABZON: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Doğu Anadolu

  • Bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.
    • ERZURUM: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • KARS: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
    • MALATYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu
    • VAN: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

Güneydoğu Anadolu

  • Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor.
    • DİYARBAKIR: 34°C, parçalı ve az bulutlu
    • GAZİANTEP: 34°C, parçalı ve az bulutlu
    • MARDİN: 30°C, parçalı ve az bulutlu
    • SİİRT: 30°C, parçalı ve az bulutlu

Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuvvetli rüzgarlar, kısa süreli fırtına şeklinde esebileceğinden dolayı çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkat edilmelidir. Ayrıca sel riski olan bölgelerde vatandaşların tedbir alması önemlidir.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber