10 Mayıs Hava Durumu: Kuvvetli Yağış ve Fırtına Uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 10 Mayıs Cumartesi günü için yapılan hava durumu tahminlerinde, birçok bölgede sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar bekleniyor. Özellikle Batı ve Orta Karadeniz ile İç Anadolu'nun bazı illerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı bildirildi. Rüzgarın ise kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde düşerken, diğer bölgelerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek. Vatandaşların sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.

Genel Hava Durumu

Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle Marmara, İç Ege, Karadeniz, Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi, Göller Yöresi, İç Anadolu (Konya ve Karaman hariç), Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Bölgelere Göre Hava Durumu

Marmara

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Edirne, Kırklareli, Bursa ve Bilecik çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. BALIKESİR: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı EDİRNE: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış İSTANBUL: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KIRKLARELİ: 16°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış

çevrelerinde yağışların yerel kuvvetli olması öngörülüyor. Rüzgar kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek.

Ege

Bölgenin doğu kesimleri çok bulutlu olacak. Öğle saatlerinden itibaren iç kesimlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kütahya çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek. A.KARAHİSAR: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı DENİZLİ: 31°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı İZMİR: 29°C, parçalı ve az bulutlu MANİSA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek.

Akdeniz

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğle saatlerinden sonra Doğu Akdeniz Toroslar mevkii ve Göller yöresi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 70-80 km/saat) esecek. ADANA: 34°C, parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ANTALYA: 25°C, parçalı ve az bulutlu BURDUR: 25°C, parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı HATAY: 32°C, parçalı ve az bulutlu



İç Anadolu

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Öğle saatlerinden sonra (Konya ve Karaman hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Ankara, Eskişehir, Çankırı ve Kırıkkale çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek. ANKARA: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış ÇANKIRI: 29°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış ESKİŞEHİR: 25°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış KONYA: 30°C, parçalı ve çok bulutlu

çevrelerinde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat, yer yer 70 km/saat) esecek.

Batı Karadeniz

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Kıyı kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar güneyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. BOLU: 24°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış DÜZCE: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KASTAMONU: 27°C, parçalı ve çok bulutlu, kıyıları ile öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı ZONGULDAK: 17°C, parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Orta ve Doğu Karadeniz

Bölge genelinde parçalı ve çok bulutlu hava hakim. Öğle saatlerinden sonra bölge genelinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de yağışlar yerel kuvvetli olacak. Rüzgar iç kesimlerde güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. AMASYA: 32°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yerel kuvvetli yağış ARTVİN: 28°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı SAMSUN: 19°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı TRABZON: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Doğu Anadolu

Bölgenin kuzeyi ile Van'ın doğusu ve Hakkari çevrelerinde öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar güneyden kuvvetli (40-60 km/saat) esecek. ERZURUM: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı KARS: 22°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı MALATYA: 32°C, parçalı ve az bulutlu VAN: 20°C, parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



Güneydoğu Anadolu

Bölge genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu hava bekleniyor. DİYARBAKIR: 34°C, parçalı ve az bulutlu GAZİANTEP: 34°C, parçalı ve az bulutlu MARDİN: 30°C, parçalı ve az bulutlu SİİRT: 30°C, parçalı ve az bulutlu



Dikkat Edilmesi Gerekenler

Kuvvetli rüzgarlar, kısa süreli fırtına şeklinde esebileceğinden dolayı çatı uçması veya ağaç devrilmesi gibi risklere karşı dikkat edilmelidir. Ayrıca sel riski olan bölgelerde vatandaşların tedbir alması önemlidir.