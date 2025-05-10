Pakistan ordusu Hindistan'a misilleme yaptı

Pakistan Ordusu, Hindistan'ın saldırılarında 3 askeri üssü hedef aldığını açıkladı. Saldırılarda savaş uçakları kullanıldı.

Pakistan hava kuvvetlerinin saldırılardan etkilenmediği bilgisi paylaşıldı. Füzelerin büyük kısmının hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği belirtildi.

İmha edilemeyenlerin ise hedefleri vuramadığı vurgulandı.

Saldırıda kullanılan füzelerin elektronik imzalarına sahip olduklarını söyleyen Ordu sözcüsü, "Füzelerin nereden geldiğini biliyoruz" dedi.

Pakistan hava sahasının tüm uçuşlara yaklaşık 9 saat boyunca kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.

Hindistan'a bu saldırıların cevabı verilecek denildi.

Hindistan'a ait 4 askeri üs hedef alındı

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Hindistan'ın 3 şehirdeki havalimanlarını hedef alan füze saldırılarına karşılık verildiği belirtildi.

Karşı saldırıda, Hindistan'daki Surat Garh, Sirsa, Bathinda ve Akhnoor havalimanlarının hedef alındığını aktarılan açıklamada, saldırıda Hindistan'a ait S-400 hava savunma sisteminin de Pakistan Hava Kuvvetlerine ait J-17 savaş uçağıyla hipersonik füzeyle imha edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Hindistan'da çok sayıda askeri noktanın hedef alındığı bildirildi.

G7 ülkelerinden gerilimi düşürme çağrısı

Hindistan ile Pakistan arasındaki çatışmanın çözüme kavuşturulması için çabalar da sürüyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD yönetiminin bu meselenin mümkün olan en kısa sürede çözülmesini istediğini belirtti.

"Bakan Rubio, her iki ülkenin liderleriyle de sürekli iletişim halinde, bu çatışmayı çözüme kavuşturmaya çalışıyor" diye konuştu.

G7 ülkeleri de bölgedeki gerilime dair açıklamalarda bulundu. İki ülkeye de gerilimi düşürme çağrısı yapıldı.