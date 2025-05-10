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Fatih'te Kuyumcuda 200 Bin Dolarlık Pırlanta Çöpe Atıldı

Fatih'te bir kuyumcu çalışanı, yaklaşık 200 bin dolar değerindeki pırlantaları çöpe attı. Kayıp pırlantalar kısa sürede bulundu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 10 Mayıs 2025 15:48, Son Güncelleme : 10 Mayıs 2025 15:22
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Fatih'te Kuyumcuda 200 Bin Dolarlık Pırlanta Çöpe Atıldı

İstanbul Fatih'te yaşanan ilginç bir olayda, bir kuyumcu çalışanı iş yerinin çöplerini temizlerken, dalgınlıkla içinde yaklaşık 200 bin dolar değerinde pırlanta bulunan poşeti de çöplerin arasına attı. Çalışan, bu hatasının farkına varmadan işine geri döndü. Kısa süre sonra pırlantaların eksik olduğunu fark eden iş yeri sahibi, büyük bir telaşla durumu polise bildirdi. Olayın ardından güvenlik kameraları incelendi ve pırlantaların bulunduğu poşetin, sokakta geri dönüşüm toplayıcılığı yapan A.A. tarafından alındığı tespit edildi.

Olayın Gelişimi

  • İş yerindeki çöpleri temizleyen çalışan, pırlanta dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı.
  • İş yeri sahibi, pırlantaların eksik olduğunu fark ederek polise başvurdu.
  • Güvenlik kameraları sayesinde poşetin bir kağıt toplayıcısı tarafından alındığı belirlendi.

Polisin Hızlı Müdahalesi

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.A.'yı kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan A.A. hakkında "kaybolmuş veya hata sonucu ele geçirilmiş eşya üzerinde tasarruf" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı. Ancak savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Pırlantaların İadesi

Kayıp pırlantalar eksiksiz şekilde kuyumcuya teslim edilerek olay mutlu sonla sonuçlandı. Bu olay, dikkatsizliğin ne kadar büyük maddi kayıplara yol açabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

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