Bakan Uraloğlu: Türkiye Siber Saldırılara Karşı Rol Model!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin siber saldırılara karşı Avrupa'da ve dünyada rol model ülkelerden biri olduğunu vurguladı. 17 milyon IP adresinin sürekli olarak, her gün 24 saat tarandığını ve günde yüzlerce zararlı büyük saldırı girişiminin engellendiğini belirtti. Trabzon Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi'nin düzenlediği "Siyaset Akademisi"nde gençlere bakanlığın yatırımlarını anlatan Uraloğlu, Türkiye'nin stratejik önemine dikkat çekti. Ülkenin, tarihi İpek Yolu'ndan modern İpek Yolu'na kadar olan güzergahta Orta Koridor'da çok önemli bir konumda olduğunu söyledi. Orta Koridor'da, Basra Körfezi'nden başlayıp Türkiye'ye gelecek ve oradan Avrupa'ya, Akdeniz'e, Karadeniz'e, Ege'ye açılacak projeler üzerinde çalışıldığını aktardı.

Stratejik Projeler ve Ulaştırma Yatırımları

Uraloğlu, iki gün önce Ankara'da Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani ve heyetiyle bu konunun tekrar görüşüldüğünü belirtti. Proje tamamlandığında ülkenin ticaretine ve kalkınmasına katkı sağlayacağını, stratejik bir koridor olacağını ifade etti. Orta Koridor'un önemli bir bölümünün demir yolu ve hava yolu olarak Türkiye'den geçtiğini vurguladı.

Zengezur Koridoru ve Diğer Güzergahlar

Zengezur Koridoru'nun önemine değinen Uraloğlu, Nahcivan'dan doğrudan Azerbaycan'a gidecek olan Türk dünyasına ve Uzak Doğu'ya bağlanacak güzergahın stratejik ortaklarından olduklarını söyledi. Baltık Denizi'nden Adriyatik Denizi'ne kadar uzanan güzergahta da stratejik ortak olduklarını belirtti.

Demir Yolu ve Hızlı Tren Projeleri

Türkiye'nin demir yolu ağının 11 bin 600 kilometre civarında olduğunu, yüksek hızlı demir ağıyla birlikte bu uzunluğun 14 bin kilometreye ulaştığını açıkladı. Yapımı devam eden 4 bin kilometre civarında demir yolu hattının 2028'de tamamlanmasının hedeflendiğini belirtti. Ankara-İstanbul arasında yeni bir demir yolu hattı planlandığını ve bu hatta trenin saatte 350 kilometre hız yapmasının öngörüldüğünü söyledi.

Havalimanı ve Raylı Sistem Yatırımları

2023'te 26 olan havalimanı sayısı 58'e çıkarıldı.

çıkarıldı. Bayburt-Gümüşhane ile Yozgat havalimanlarının tamamlanmasıyla bu sayı 60'a ulaşacak .

. Bazı illerde raylı sistemler hayata geçirildi, Trabzon da bu illerden biri.

Dijitalleşme ve Siber Güvenlik

Bakan Uraloğlu, TÜRKSAT 6A'nın tamamen yerli mühendislerle tasarlandığını ve hizmete alındığını hatırlattı. Türkiye'nin uydu sürecinin 1994'te başladığını, 2014 yılında resmi olarak sürecin başladığını, 2018'de üretimin başladığını ve 2024'te uzaya fırlatıldığını belirtti. Böylece 11 uydu üreticisi ülke arasına girildiğini söyledi. Geniş bant abone sayısının 96,4 milyon olduğunu, fiber ağ uzunluğunun ise 604 bin kilometreye ulaştığını açıkladı. 5G'nin Trabzonspor'un stadında ve diğer üç büyüklerin stadında başlatıldığını, hedeflerinin ise 2026'da genel kullanımı başlatmak olduğunu ifade etti.

Siber Güvenlikte Türkiye'nin Rolü

17 milyon IP adresi sürekli taranıyor.

sürekli taranıyor. Her gün yüzlerce büyük saldırı girişimi engelleniyor.

Siber güvenlikte USOM bünyesinde çalışmalar yürütülüyor.

Sosyal medya kullanımında dünyada en çok kullanan ülkelerden biri olunduğu belirtildi.

"AVCI", "AZAD", "KASIRGA" ve "ATMACA" adlı yerli ve milli yazılımlarla siber güvenlik sağlanıyor.

adlı yerli ve milli yazılımlarla siber güvenlik sağlanıyor. "İRADE" ve "ÇARE" adlı yapay zeka yazılımları havalimanlarının yönetiminde kullanılıyor.

Dijital Düzenlemeler ve Yapay Zeka

Bakan Uraloğlu, aile yapısını, çocukları ve gençleri korumak için belirli düzenlemelerin hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladı. Amaçlarının asla özgürlükleri kısıtlamak ya da yasakçı olmak olmadığını, doğru şartlarda erişim sağlamak olduğunu belirtti. Yasal olmayan VPN kullanımının risklerine dikkat çekti.

Yapay zeka teknolojilerinin ulaştırmada kullanılmasıyla bazı mesleklerin ortadan kalkacağını, bazı yeni mesleklerin ise ortaya çıkacağını ifade etti. Yapay zekanın insanın vermediği hiçbir veriyi ortaya koyamayacağını söyledi.

Trabzon'a Yapılan Yatırımlar

Bakan Uraloğlu, Trabzon'a son 23 yılda ulaştırma alanında 174 milyar liralık yatırım yapıldığını da sözlerine ekledi.