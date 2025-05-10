Erol Eğrek'in ölümüne neden olan 6 kişi hakkında tutuklama talebi

Çalık Holding'in eski çalışanı Erol Eğrek'in ölümüne neden olduğu iddiasıyla gözaltına alınan 6 kişi hakkında tutuklama talep edildi. 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanmaları talep edilen şüpheliler, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

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