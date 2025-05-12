Kamu Kurumlarına Dış Kaynakta Yeni Borç Şartı Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK'ya prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları artık dış kaynak alamayacak. Bu düzenleme, kamu kurumlarının finansman kaynaklarına erişimini önemli ölçüde etkileyecek. Ayrıca, yeni kriterler henüz sonuçlanmamış yurt dışı kaynak sağlamaya yönelik başvurular için de geçerli olacak. Yönetmelik değişikliği, 10 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik Değişikliğinin Detayları

Kamu kurum ve kuruluşlarının hibe haricinde Türkiye dışındaki finansman kaynaklarını kullanmasına ilave şart getirildi.

Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK'ya prim borcu olanlar dış kaynak kullanamayacak.

Belediyeler ve diğer kamu kurumları, dış kaynak kullanmak için borçlarının olmadığını belgelemek zorunda.

Geçici Madde ve Başvurular

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, henüz sonuçlanmamış başvurular için de yeni kriterler uygulanacak. Başvurucu kamu kurum ve kuruluşları, değişiklik yapan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde yeni şartları yerine getirdiklerine dair belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacak. Belge verilmemişse, başvuru yok sayılacak.

Kapsam ve Tanımlar