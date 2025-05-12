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Kamu Kurumlarına Dış Kaynakta Yeni Borç Şartı Getirildi

Hazine, vergi veya SGK borcu olan kamu kurumları hibe hariç dış kaynak kullanamayacak. Yeni yönetmelik başvuruları da kapsıyor.

Kaynak : Ekonomim
Haber Giriş : 12 Mayıs 2025 07:46, Son Güncelleme : 12 Mayıs 2025 07:43
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Kamu Kurumlarına Dış Kaynakta Yeni Borç Şartı Getirildi

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile birlikte, Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK'ya prim borcu olan ilgili yönetmelik kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşları artık dış kaynak alamayacak. Bu düzenleme, kamu kurumlarının finansman kaynaklarına erişimini önemli ölçüde etkileyecek. Ayrıca, yeni kriterler henüz sonuçlanmamış yurt dışı kaynak sağlamaya yönelik başvurular için de geçerli olacak. Yönetmelik değişikliği, 10 Mayıs 2025 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmelik Değişikliğinin Detayları

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının hibe haricinde Türkiye dışındaki finansman kaynaklarını kullanmasına ilave şart getirildi.
  • Hazine'ye vadesi geçmiş borcu, vadesi geçmiş vergi borcu ve süresinde ödenmemiş SGK'ya prim borcu olanlar dış kaynak kullanamayacak.
  • Belediyeler ve diğer kamu kurumları, dış kaynak kullanmak için borçlarının olmadığını belgelemek zorunda.

Geçici Madde ve Başvurular

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle, henüz sonuçlanmamış başvurular için de yeni kriterler uygulanacak. Başvurucu kamu kurum ve kuruluşları, değişiklik yapan yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 20 gün içinde yeni şartları yerine getirdiklerine dair belgeleri Hazine ve Maliye Bakanlığına sunacak. Belge verilmemişse, başvuru yok sayılacak.

Kapsam ve Tanımlar

  • Yönetmelik; genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri dışındaki idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait olan kuruluşlar, fonlar, kamu yatırım ve kalkınma bankaları, büyükşehir belediyeleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluşlar ile sair yerel yönetim kuruluşlarını kapsıyor.
  • Dış imkan; yönetmelik kapsamındaki kuruluşların yurt dışından kendi adına uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihracı da dahil olmak üzere herhangi bir dış finansman kaynağından Hazine garantileri olmaksızın sağlayacakları hibe hariç finansman olarak tanımlanıyor.

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