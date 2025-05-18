Yasa dışı bahiste korkutan artış: Ev kadınları bile dahil!

Türkiye'de yasa dışı bahis son yıllarda hızla büyüyen ve mali suçlar arasında en çok artış gösteren alanlardan biri haline gelmiştir. Mali Suçları Araştırma Kurulu'na (MASAK) 2024 yılı içinde bankalar ve finans kuruluşları tarafından 558 bin "şüpheli işlem bildirimi" yapılmıştır. Bu işlemlerin önemli bir kısmının yasa dışı bahis ve vergi kaçakçılığıyla ilgili olduğu belirtilmektedir.

MASAK'ın eski başkan yardımcısı Ramazan Başak, yasa dışı bahis piyasasının artık kontrol edilemez boyutlara ulaştığını ve toplumun farklı kesimlerinin bu suça karıştığını vurgulamıştır. Başak, "Yasa dışı bahis oynayanlar arasında öğrenciler, işsizler ve ev kadınları gibi toplumun çeşitli kesimlerinden bireyler var. Bu insanlar çoğu zaman geçim sıkıntısı ya da çaresizlikten bu yola başvuruyor" ifadelerini kullanmıştır.

Yasa Dışı Bahis Neden Tercih Ediliyor?

Resmi kanallar üzerinden oynanan yasal bahislerde vergi kesintisi ve düşük oranlar nedeniyle kazancın sınırlı olduğunu belirten Başak, "Yasa dışı bahiste ise ne vergi var ne de düşük oranlar. Kazanç daha yüksek olduğu için insanlar bu alanı tercih ediyor" demiştir.

Cezalar Caydırıcı Değil

Yasa dışı bahsin yasak olmasına rağmen yaygınlaşmasının temel nedenlerinden biri olarak cezaların yetersizliğine dikkat çekilmiştir. Başak, "Cezaların caydırıcı olduğunu ve etkin şekilde uygulandığını söyleyemeyiz. Bu da insanlara cesaret veriyor" şeklinde konuşmuştur.

Sistematik Bir Ekonomi Yaratıyor

Yasa dışı bahis sadece bireysel suçlar değil, aynı zamanda sistematik bir ekonomik düzen de oluşturmaktadır. Bu düzenin arkasında çoğu zaman organize suç şebekeleri yer almakta ve para aklama gibi daha büyük mali suçlara da zemin hazırlamaktadır.

Devlet Ne Yapıyor?

Siteleri kapatma

Hesap dondurma

Takip sistemleri gibi önlemler alınmaktadır.

Ancak dijital platformlar üzerinden kurulan ve sürekli şekil değiştiren yapılar nedeniyle bu önlemler yeterince etkili olmamaktadır.



