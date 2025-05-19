AB'den Türkiye raporu: Enflasyon düşmeye devam edecek

Avrupa Birliği Komisyonu, ABD ile yaşanan ticari gerilimlerin ardından Avro Bölgesi'nin bu yılki ekonomik büyüme beklentisini yüzde 1,3'ten yüzde 0,9'a, gelecek yıl için de yüzde 1,6'dan yüzde 1,4'e indirdi.

Avrupa Ekonomik Tahminleri 2025 İlkbahar raporunda, küresel ekonomik belirsizlik ortamında ılımlı büyümenin devam edeceği, artan küresel politika belirsizliği ve ticari gerginliklere rağmen 2026'da büyümenin bir miktar hızlanmasının beklendiği belirtildi.

Raporda, AB ekonomisinin 2025'te yüzde 1,1, 2026'da yüzde 1,5, Avro Bölgesi ekonomisinin ise 2025'te yüzde 0,9, 2026'da yüzde 1,4 büyüyeceği öngörüldü.

AB ve Avro Bölgesi Büyüme Tahminlerinde Revizyon

Bir önceki "sonbahar" raporunda AB'nin 2025'te yüzde 1,5, 2026'da yüzde 1,8, Avro Bölgesi'nin ise 2025'te yüzde 1,3, 2026'da yüzde 1,6 büyüyeceği tahmin edilmişti. Son raporla birlikte AB'nin 2025 ve 2026 büyüme tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Avro Bölgesi'nin büyüme tahmini de 2025 için yüzde 0,4, 2026 için de yüzde 0,2 düşürüldü.

Büyüme Görünümünde Revizyonun Nedenleri

Raporda, "Bugünkü tahminde, büyüme görünümü önemli ölçüde aşağıya doğru revize edildi. Bu zayıflayan küresel ticaret görünümü ve ticaret politikasına ilişkin yüksek belirsizlikten kaynaklanıyor." ifadesi yer aldı.

Ülkelere Göre Büyüme Tahminleri

Bu yıl Avusturya'nın yüzde 0,3 küçüleceği

Almanya'nın büyümeyeceği

Fransa'nın yüzde 0,6

İtalya'nın yüzde 0,7

İspanya'nın ise yüzde 2,6 büyüyeceği tahmin edildi.

büyüyeceği tahmin edildi. Gelecek yıl Almanya'nın yüzde 1,1

Fransa'nın yüzde 1,3

İtalya'nın yüzde 0,9

İspanya'nın ise yüzde 2 büyüyeceği öngörüldü.

Enflasyon Beklentileri

Raporda, enflasyonun bu yıl AB'de yüzde 2,3, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 2,1 olmasının beklendiği; 2026'da ise enflasyon oranının AB'de yüzde 1,9, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 1,7'ye ineceği tahmin edildi.

Küresel Ticaret ve ABD Politikalarının Etkisi

Dünyanın ABD ticaret politikasındaki korumacı değişime büyük ölçüde hazırlıksız yakalandığı belirtilen raporda, 2 Nisan'da duyurulan gümrük tarifeleri artışlarının küresel ekonomide şok dalgalarına neden olduğu vurgulandı. Finansal piyasaların sert tepkisinin ardından tarifelerin askıya alındığı ve ABD ticaret politikasının belirsizliğe neden olduğu bildirildi.ABD ve Çin arasında 12 Mayıs'ta tarifeleri kısmen geri çekmek konusundaki anlaşmanın olumlu bir gelişme olduğu, ancak tarifelerin yüksek seviyede kalmaya devam ettiği ve ABD-Çin ticaret akışlarının kademeli biçimde azalacağı ifade edildi. AB'nin bu gerginliği hissettiği ve küresel pazarlardaki zayıf ekonomik genişlemenin ihracat büyümesini yavaşlatacağı belirtildi.

Büyüme Riskleri ve Değerlendirmeler

Raporda, ekonomik görünümdeki risklerin aşağı yönlü olduğuna işaret edilerek, "Küresel ticaretin daha fazla parçalanması büyümeyi azaltabilir ve enflasyonist baskıları yeniden artırabilir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye Ekonomisine İlişkin Beklentiler

Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerin de yapıldığı raporda, sıkı para ve maliye politikası ile daha düşük enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyondaki düşüşün devam etmesinin beklendiği kaydedildi. Bütçe açığının azalmasının öngörüldüğü ve kamu borcunun ılımlı seviyelerde seyredeceği belirtildi. Türkiye ekonomisinin 2025'te yüzde 2,8, 2026'da ise yüzde 3,5 büyüyeceği öngörüldü.

Açıklamalar ve Sonuçlar

AB Komisyonunun Ekonomiden Sorumlu Üyesi Valdis Dombrovskis, "AB ekonomisi, yüksek ticari gerginlikler ve artan küresel belirsizlik ortamında dayanıklılık gösteriyor." dedi. Avrupa'da büyümenin 2025'te ılımlı bir hızda da olsa devam etmesinin beklendiğine işaret eden Dombrovskis, enflasyonun daha önce tahmin edilenden daha hızlı azaldığını söyledi. Dombrovskis ayrıca, "Görünümdeki riskler aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Bu nedenle AB içinde rekabet gücümüzü artırmak için kararlı adımlar atmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.



