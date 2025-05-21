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Kaşif İnsansız Sualtı Robotu ile Tarihi Doğal Gaz Keşfi

Kaşif insansız sualtı robotu, Göktepe-3 kuyusunda yapılan tarihi doğal gaz keşfinde kritik rol üstlendi. Ekonomik değeri 30 milyar dolar.

Kaynak : TRT
Haber Giriş : 21 Mayıs 2025 11:45, Son Güncelleme : 21 Mayıs 2025 11:48
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Doğal gaz keşfinde "Kaşif" imzası Türkiye'nin enerji alanındaki en büyük müjdelerinden biri, Göktepe-3 kuyusundaki sondaj ile geldi. Bu süreçte, Abdülhamid Han gemisinde görevli insansız sualtı robotu Kaşif, kritik görevlerin sorunsuz tamamlanmasını sağlayarak isimsiz kahramanlardan biri oldu. Türk mühendisler tarafından geliştirilen Kaşif, enerji sektöründe önemli bir rol üstleniyor.

Yeni Doğal Gaz Keşfi ve Ekonomik Değeri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz'deki Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük yeni bir rezerv bulunduğunu ve bu keşfin ekonomik değerinin 30 milyar dolar olduğunu açıkladı. Sondaj gemileri ön planda olsa da, arka planda hedefe ulaşmak için değerli alt sistemler de kullanılıyor. Bunlardan biri de Abdülhamid Han'ın yolculuğuna başından beri eşlik eden Kaşif isimli insansız sualtı robotu.

Kaşif'in Gelişimi ve Görevleri

Kaşif insansız sualtı robotu, Türk savunma sanayiinde önemli işlere imza atan Armelsan tarafından geliştirildi. Kaşif'in yolculuğu 2020'de başladı. Fatih Sondaj Gemisi ile başlayan süreç, zaman içinde Kanuni ve Abdülhamid Han sondaj gemilerinde de devam etti. Kaşif, ilk seriden günümüze kadar kendini sürekli güncelledi.

Derinlerdeki Kritik Görevler

Can Emre Bakım, Kaşif'in binlerce metre derinlikte titizlikle çalıştığını belirtiyor. Kaşif, suyun altında kesme, biçme, kuyu başında conta değiştirme ve gerektiğinde temizleme gibi görevleri üstleniyor. Ayrıca, kuyunun hızla yalıtılması gibi kritik görevlerde de rol alıyor.

  • 3 bin metre derinliğe kadar çalışabilme kapasitesi
  • Sondaj gemisinden gelen talimatlarla hareket etme
  • Kritik anlarda kuyunun yalıtımını sağlama
  • Sürekli güncellenen teknolojiyle gelişim gösterme

Kaşif XL ve Gelecek Planları

Coğrafya değiştikçe ihtiyaçlar da farklılaşıyor. Karadeniz'de yoğun gazlar, Akdeniz'de ise yüksek tuz oranı bulunuyor. Armelsan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın taleplerine göre hızlı çözümler üretebiliyor. Kaşif XL modeli, daha fazla motor ve gelişmiş hidrolik kabiliyete sahip. Şimdiye kadar yaklaşık 3 bin metre derinlikte çalışıldı; yeni hedef ise 4 bin metre derinlikte çalışabilen bir Kaşif modeli üretmek.

Küresel Pazarda Kaşif'in Yeri

Gelişmiş insansız sualtı robotları yalnızca doğal gaz veya petrol sektöründe değil, denizlerdeki rüzgar gülleri gibi farklı alanlarda da kullanılıyor. Küresel pazar payı giderek artıyor. Başta Azerbaycan ve Hazar bölgesi olmak üzere ihracat opsiyonları değerlendiriliyor. Körfez ülkelerinin de yoğun ilgisi bulunuyor ve yakın zamanda yeni bir ihracat haberi paylaşılması hedefleniyor.


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