Meclis'te 'Kadına şiddet raporu' tamamlandı

Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığın Önlenmesine Yönelik Meclis Araştırma Komisyonu, çalışmalarını tamamlayarak taslak raporunu hazırlamıştır. Raporda, Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele başlıkları altında 113 ek tespit ve öneri sunulmuştur.

Komisyon üyesi milletvekillerine gönderilen taslak raporda, milletvekillerinin görüşleri, yerinde incelemeler, kamu kurumları temsilcilerinin, uzmanların, akademisyenlerin ve sivil toplum kuruluşlarının değerlendirmeleri dikkate alınmıştır.

Raporda Yer Alan Temel Başlıklar

Mevzuatın Güçlendirilmesi ve Etkin Uygulanması

Farkındalık ve Zihniyet Dönüşümü

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi

Politikalara Kanıt Temeli Oluşturma

Kurumlararası Koordinasyon ve Politikaların Etkin Uygulanması

Medya

Kadının Güçlenmesi

Şiddet ve Ayrımcılık Mağdurunun Desteklenmesi ve Şiddet Uygulayanın Rehabilitasyonu

Ailenin Güçlenmesi

Afet ve Olağanüstü Durumlarda Kadına Yönelik Şiddet ve Ayrımcılıkla Mücadele

Mevzuat ve Uygulama Önerileri

Raporda, kadına yönelik şiddete ve ayrımcılığa karşı koruma sağlanması, şiddetin önlenmesi için mevzuatın güçlendirilmesi ve etkin uygulanmasına yönelik öneriler yer almaktadır. "Kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddet eylemlerinin var olup olmadığı gibi somut olayın özelliğini göz önünde bulunduran hakimin takdir hakkı saklı kalmak kaydıyla boşanma davalarında çiftlerin birbirlerini anlayabilmeleri, boşanma sürecini sağlıklı yürütebilmeleri ya da süreci yeniden değerlendirebilmelerini teminen çift terapisine/aile danışmanlığına/boşanma danışmanlığına yönlendirilmelerine ilişkin düzenleme yapılmalıdır." görüşüne yer verilmiştir.

Ruh Sağlığı Hizmetleri ve Meslek Kanunu

Şiddet uygulayan veya buna maruz kalan kişilere profesyonel ruh sağlığı hizmetlerinin sunulabilmesi için Ruh Sağlığı Meslek Kanunu'nun hazırlanması önerilmiştir. İlgili kanunun olmaması, psikolojik tedavi, danışma ve rehabilitasyon hizmeti sunan uzmanların yetki ve sorumluluklarını belirsiz hale getirmekte, bu da etik dışı uygulamaların artmasına neden olmaktadır.

Erken Uyarı Sistemleri ve Vaka Yönetimi

Kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumların hizmet modellerini geliştirmesi gerektiği vurgulanmıştır. Her bir şiddet vakasının "Vaka Yönetimi Yaklaşımı" ile ele alınması, süpervizör denetiminde vaka yöneticilerinden oluşan bir ekiple "Süpervizyonlu Vaka Yönetimi-Modeli" ile yürütülmesi gerekliliği belirtilmiştir. Ayrıca, yapay zeka ve büyük veri analitiği kullanılarak erken uyarı sistemleri geliştirilmesi önerilmiştir.

Medya ve İçerik Üreticilerine Yönelik Öneriler

Dijital medyadaki içerik üreticilerine "kadın dostu bir bakış açısı" kazandırılması gerekmektedir.

kazandırılması gerekmektedir. Haber bültenlerinde şiddeti teşvik eden veya normalleştiren başlıklardan ve görsellerden uzak durulmalı, olaylar bilgilendirici ve çözüm odaklı bir yaklaşımla sunulmalıdır.

RTÜK'ün haber ilkeleri güncellenmeli, kadınların üstün yararı gözetilmelidir.

Dizilerde şiddet mağduru karakterlerin başvurabileceği mekanizmaları gösteren sahnelere daha fazla yer verilmelidir.

"Gündüz kuşağı programlarında kadına yönelik şiddet konularına yer verilirken şiddetin oluş biçimi, nedenleri gibi detaylı anlatımlara/gösterimlere yer verilmemeli; kullanılan dile dikkat edilmeli, fazla tekrardan kaçınılmalı ve olumsuz kalıcılık yaratacak kelimelerden uzak durulmalıdır."

Kadının güçlenmesine yönelik iyi uygulama örneklerine ve çözüm odaklı içeriklere yer verilmelidir.

Kadınların İstihdamı ve İzin Hakları

Kadınların istihdama katılımını artırmak için iş ve aile yaşamı uyumlaştırılmalı, güvenceli ve esnek çalışma politikaları geliştirilmelidir. Doğum sonrası babalara verilen izin süreleri bebekle duygusal bağ kurmaya elverişli olacak şekilde uzatılmalıdır. Raporda ayrıca, "Doğum ve süt izinleri yeterli ve kadınları teşvik edici düzeyde olmalıdır." ifadesine yer verilmiş; özellikle 0-2 yaş arası erken çocukluk döneminde kadın çalışanların istihdamdan uzaklaşmaması için mali ve sosyal haklarının korunarak esnek çalışma modellerinin etkin uygulanması istenmiştir. Birçok AB ülkesinde olduğu gibi tüm çalışanlar için ücretli izin süresinin uzatılması gerektiği vurgulanmıştır.

Sürecin Devamı

Taslak rapor, ek görüş, muhalefet şerhi ve düzeltmelerin tamamlanmasının ardından Genel Kurula sunulacaktır.



