Gençler İçin Güvenli Instagram Dönemi Başladı!

Meta, genç kullanıcılar için daha güvenli ve kontrollü bir çevrim içi ortam oluşturmayı amaçlayan "Genç Hesapları"nı tanıttı. İstanbul'da düzenlenen basın toplantısında tanıtılan bu yeni özellik, istenmeyen etkileşimlere ve zararlı içeriklere maruz kalmayı sınırlayarak Instagram deneyimini pozitif ve güvenli hale getirmeyi hedefliyor. Kamu yetkilileri, ebeveynler ve içerik üreticilerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu, Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Meta Başkan Yardımcısı, Global Güvenlik Başkanı Antigone Davis ve Meta Afrika, Orta Doğu Türkiye Kamu Politikaları Başkan Yardımcısı Kojo Boakye yer aldı.

Genç Hesapları ile Güvenli Sosyal Medya Deneyimi

Meta, hem ebeveynleri hem de gençleri desteklemeyi amaçlayan yeniliklerle sosyal medya platformlarını genç kullanıcıların yaşlarına uygun ve güvenli bir şekilde kullanabilecekleri yönde geliştiriyor. Ebeveynlerin dijital dünyada çocuklarını yönlendirme konusundaki artan endişelerini dikkate alan Meta, Genç Hesapları sayesinde bu ihtiyaçlara varsayılan güvenlik ayarlarıyla yanıt veriyor.

Temel Koruma Katmanları

Direkt Mesaj (DM) Kısıtlamaları

İçerik Filtreleri

Hesap Gizliliği

Ekran Süresi Hatırlatmaları

Instagram Canlı Yayın Kısıtlamaları

Yıl içerisinde Türkiye'de geçerli olacak yeni bir özellikle, 16 yaş altındaki gençlerin ebeveyn onayı olmadan canlı yayın açmaları mümkün olmayacak. Bu da canlı yayınlara yönelik ek bir koruma katmanı sağlayacak. Farklı ülkelerde daha önce uygulamaya konulan Genç Hesapları kapsamındaki ayarlar, 13-15 yaş arası gençlerin %97'si tarafından kullanılıyor.

Dijital Dönüşüm ve Güvenlik Vurgusu

Karagözoğlu, sosyal medyada vakit geçirmenin eğlenceli olduğunu ancak madalyonun diğer yüzünün de olduğunu belirtti. "Ülkemizde sosyal medya kullanıcı oranı nüfusun yaklaşık %70'i, gençlerde ise bu oran %92'ye kadar çıkıyor. Instagram, YouTube, TikTok gibi birçok platform en çok tercih edilenler arasında. Bu oranı biraz düşürmek lazım." ifadelerini kullandı.

Sosyal medyanın gelişen ve değişen dijital dönüşümün bir parçası olduğunu aktaran Karagözoğlu, ancak bu durumun dijital dönüşümün tamamı olmadığına dikkati çekti. "İmam Gazali'nin 'Cevizin kabuğunu kırıp özüne inmeyen cevizin hepsini kabuk zanneder' sözünü önümüze alıp düşünüp cevizin içine doğru bir keşfe yol almamız gerekiyor. Yapay zekadan yazılıma, siber güvenlikten, veri bilimine kadar uzanan geniş bir dijital evrenin tam ortasındayız." dedi.

Dijital Dünyada Fırsatlar ve Riskler

Dijital dünyanın yalnızca bir eğlence platformu olarak görülmemesi gerektiğini vurgulayan Karagözoğlu, bugün oyun platformlarının yarının iş dünyası olabileceğini, içerik tüketilen platformların gelecekte yönetilecek şirketlerin vitrinleri olabileceğini kaydetti. Güvenli ve bilinçli büyüyen bir ekran kullanımının önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu da gelecek nesillerin güvenle yetiştirilmesinde çok önemli. Bizim asıl görevimiz gençlere dijitalin aydınlık yönünü göstermek, güvenli, üretken, saygılı ve bilinçli bireyler olmalarını sağlamak." dedi.

BTK'nın Güvenli İnternet Çalışmaları

Karagözoğlu, BTK eliyle çocuk ve genç dostu bir dijital ekosistem oluşturmak için yoğun gayret gösterdiklerini belirtti. Güvenli internet hizmeti uygulaması sayesinde aileler çocukları için daha güvenli bir internet deneyimi sağlayabiliyor, çocuk profili ya da aile profili gibi seçeneklerle zararlı içeriklere erişimi sınırlandırabiliyor. Böylece küçük yaştaki kullanıcıların uygunsuz içeriklere maruz kalmasının önüne geçiliyor ve bu hizmet tamamen ücretsiz sunuluyor.

Siber zorbalık

Kişisel veri güvenliği

Dijital bağımlılık

Sosyal medya mahremiyeti

BTK'da düzenlenen güvenli internet günü etkinlikleriyle hem çocuklara hem de ebeveynlere yol gösteriliyor.

Dijital Gelecek ve Yerli Teknoloji Vurgusu

Karagözoğlu, genç neslin sadece sosyal medyada vakit geçiren değil, medyayı inşa eden, algoritmaları yöneten, teknolojileri geliştiren bireyler olmalarını istediklerini belirtti. "Bu noktada milli teknoloji hamlemizle yerli ve milli üretimle birlikte dijital çağın ve teknolojinin aktif üreticisi olan genç bir nesil hedefi var. Tüm bu çabayı kendi değerlerimizle ve stratejimizle yoğurmak ise vizyonun ruhunu oluşturuyor. Bu hamle yalnızca bir kalkınma meselesi değil. Aynı zamanda ekonomik bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve toplumsal refahımızın da teminatı. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, milli teknoloji hamlemizle geleceğe hazırız. Teknolojide bağımsızlığı en üst seviyeye çıkarmayı arzu ediyoruz. Bizler de bu bilinçle hareket ederek yerli yazılımlardan haberleşme sistemlerine, mikroçiplere, yapay zeka algoritmalarından uzay teknolojilerine kadar her alandan kendi kaynaklarımızla üretmeyi, geliştirmeyi ve ihraç etmeyi hedefliyoruz. Her bir yerli ürün bağımsızlığımızın en somut teminatı."

Meta'nın Proaktif Yaklaşımı

Meta Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil, Genç Hesapları projesinin temel gizlilik ayarlarının ötesine geçen daha güçlü güvenlik önlemleri sunma taahhütlerinin bir göstergesi olduğunu belirtti. "Ebeveynlere daha fazla kontrol imkanı sunarken gençleri zararlı içeriklerden koruyarak, ayarları sürekli değiştirmek zorunda kalmadan güvenli bir dijital ortam oluşturuyoruz. Bu proaktif yaklaşım, ebeveynlere ve gençlere dijital dünyada daha sağlam bir temel sunmayı amaçlıyor." değerlendirmesinde bulundu.



