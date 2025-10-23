24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında hazırlanan "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi"ni yayımlayarak yürürlüğe koydu. Yönergeyle, yapay zeka projelerini etik açıdan değerlendirmek üzere Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı başkanlığında 11 üyeli bir Etik Kurul kuruldu. Kurul, "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu"nu hazırlayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 23:01, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 23:13
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), yapay zeka projelerinin etik çerçevede yürütülmesini sağlamak üzere hazırlanan "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi" yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ulusal Yapay Zeka Stratejisi kapsamında hazırlanan "Eğitimde Yapay Zeka Politika Belgesi ve Eylem Planı", dijital dönüşüm sürecine yön veren temel dokümanlardan biri olarak 17 Haziran'da uygulanmaya başladı.

Eylem Planı çerçevesinde Bakanlık bünyesinde yapay zeka projelerini etik açıdan değerlendirmek amacıyla "Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu"nun kurulması kararlaştırıldı.

Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda hazırlanan "Milli Eğitim Bakanlığı Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kurulu Yönergesi" yürürlüğe girdi.

Yönergeye göre Etik Kurulu, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı'nın başkanlığında ve Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü'nün doğal üyeliğinde toplam 11 üyeden oluşacak. Kurulda, ilgili genel müdürlük temsilcilerinin yanı sıra kamu kurumları, akademi, özel sektör ve sivil toplumdan 3 üye daha yer alacak.

Üst Kurul, "Eğitimde Yapay Zeka Uygulamaları Etik Kılavuzu"nu hazırlayacak, uygulamaları izleyecek, il, ilçe ve okul düzeyinde oluşturulacak kurullar ise etik uygunluk ve rehberlik görevlerini yürütecek.

Eğitim kurumlarında, yapay zeka uygulamalarında öğretmenlerin "Etik Beyan Formu" doldurmaları esas olacak. Bu süreçte kişisel verilerin korunması, gizlilik ve güvenlik ilkelerine tam uyum sağlanarak öğrenciler açısından etik, güvenli ve sorumlu yapay zeka kullanımı güvence altına alınacak.

