Akran zorbalığı kamerada! Savcılık soruşturma başlattı
Balıkesir Yarış Ortaokulu çevresinde, kız öğrenciler arasında kavga çıktı. Bir kız öğrencinin darbedildiği görüntüler sosyal medyada büyük tepki gördü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 20:54, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 20:53
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kız öğrencilerin arasında çıkan kavgaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Bahçelievler Mahallesi'ndeki bir ortaokulda eğitim gören kız öğrenci, henüz belirlenemeyen nedenle aynı okuldan 3 kız öğrenci tarafından darbedildi.
Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anı görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.