RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz" dedi. Yılmaz, Türkiye'nin Kıbrıs Türklerinin refahı ve egemenlik haklarını koruma yönündeki kararlılığını yineleyerek, "Milli davamıza sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 14:33, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 14:47
Yazdır
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanlığı Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, resmi olarak görevine başlayan KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile makamında bir araya geldi.

Baş başa görüşme öncesinde yapılan ortak açıklamada Yılmaz, 19 Ekim'de gerçekleşen KKTC Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanlığı devir teslim törenine iştirak etmek üzere KKTC'yi ziyaret etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği üzere, seçimler sonucunda Kıbrıs Türk halkının sahip olduğu demokratik olgunluğu bir kez daha ortaya koyduğunu ve iradesini sandığa yansıttığını dile getirerek, "Bu vesileyle Sayın Cumhurbaşkanı'mızın Kıbrıs Türk halkına kalbi selamlarını ve Sayın Erhürman'a tebrik dileklerini iletmek istiyorum. Seçimler Kıbrıs Türklerinin hür ve egemen iradesini göstermesinin yanı sıra KKTC'deki yerleşmiş devlet geleneğini ve güçlü demokrasisini yansıtması anlamında önemlidir" ifadelerini kullandı.

Bu kapsamda seçimlerin iki ülke ve tüm bölge için hayırlara vesile olmasını dileyen Yılmaz, şöyle konuştu:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 6'ncı Cumhurbaşkanı olarak seçilen Sayın Tufan Erhürman'ı tebrik ediyorum. Sadece kendine oy verenlerin değil, tüm Kıbrıs Türk halkının Cumhurbaşkanı olduğunu, kimsenin kaybetmediğini, Türkiye Cumhuriyeti'yle dış politika başta olmak üzere yakın istişare içinde olacağına ilişkin açıklamalarının kıymetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Seçimlerin demokratik olgunluk içinde geçmesini sağlayan tüm adaylara, partilere ve kurumlara da tebriklerimi sunuyorum."

Yılmaz, 5'inci KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, ülkesine verdiği değerli hizmetlerden ve bu süreçte Türkiye ile yürüttüğü verimli işbirliğinden dolayı teşekkür ederek, edindiği tecrübeyle ülkesine ve milletine hizmet etmeye devam edeceği inancını dile getirdi.

Cevdet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Anavatan ve garantör Türkiye olarak tarihi, hukuki ve insani sorumluluklarımız çerçevesinde ve adanın gerçeklerine uygun biçimde Kıbrıs Türk halkının huzur, refah ve kalkınmasına yönelik gayretlere katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin her alanda gelişmesi için durmaksızın çalışmayı sürdüreceğiz. Kıbrıs Türk halkının kalkınmasına destek olmayı tarihi bir sorumluluk, ortak bir kaderin ve milli davamızın ayrılmaz bir parçası olarak görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da milli davamıza sahip çıkmaya, Kıbrıs Türkünün adalet mücadelesine destek vermeye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenlik haklarını ve çıkarlarını her platformda savunmaya devam edeceğiz.

Bu kapsamda Tufan Bey'e tekrar "hayırlı olsun" diyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'na, kendisini en yakın zamanda Türkiye'de görmek istediğimizi ifade etmek istiyorum. Cumhurbaşkanı olarak, ülkelerimiz arasındaki ortak çalışmalar başta olmak üzere KKTC ve Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma ve geliştirme yolunda üstün başarılar diliyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, devir teslim töreni öncesinde 5. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile de bir araya geldi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber