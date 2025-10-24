Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
Son hafta uyarısı: 1 milyon 904 bin kişinin ehliyeti geçersiz olacak!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
Türkiye'de beyin göçü haritası çıkarıldı: En çok hangi bölümler göç verdi?
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
'Casusluk' soruşturmasında yeni detaylar: Seçmen bilgileri sızdırıldı!
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
Meteoroloji uyardı: Hafta sonu yağışlı hava etkili olacak
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
1,6 milyon kadın iş hayatına döndü!
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Dışişleri'nde yeni büyükelçilik atamaları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Konut Projesi' Ayrıntıları
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
RTÜK'ün yeni başkanı belli oldu
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
Cevdet Yılmaz: KKTC'nin refahı için çalışmayı sürdüreceğiz
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
İstanbul'da Fırtına Alarmı! Okullar 16:00 Sonrası Tatil Edildi
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Sağlık Çalışanlarından Promosyon Anlaşmasına Sert Tepki
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail ateşkese uymuyor
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Motorin İndirimi Kısa Sürdü: Yeni Zam Yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
Ana sayfaHaberler Ekonomi

İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Başakşehir'de katıldığı 'Yüzyılın Konut Projesi' programında, 81 ili kapsayan büyük projenin yanı sıra, İstanbul'daki fahiş kira sorununu çözmek amacıyla yeni bir kiralık sosyal konut uygulamasını devreye aldıklarını açıkladı. Bu modelle TOKİ eliyle toplam 15 bin kiralık konut tahsis edilecek.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 16:37, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 16:40
Yazdır
İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir ilki daha başararak "çok önemli kiralık konut uygulamasını" başlattıklarını duyurdu. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak olan bu modelde, TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruluyor.

Proje çerçevesinde, İstanbul'da yapımı planlanan 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirlendi.

Kiralık Konutlar Rayicin Yarı Fiyatına Kiralanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutların bölgedeki rayiç fiyatın yarı fiyatına kiralanacağını belirterek, "İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız" dedi. Fahiş kira sorununa karşı mücadelenin bu projenin dışında da süreceğini ekledi.

Kimler Faydalanacak ve Sözleşme Süresi Ne Olacak?

Kiralık sosyal konut projesinde belirlenen hedef kitleler ve uygulama detayları şöyle:

  • Hedef Kitleler: İşçi ve memurlar, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi aileler, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahipleri için özel kontenjanlar ayrılacak. Kontenjan detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

  • Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak.

  • Yeniden Kiralama: Sözleşme süresi sona erdiğinde, tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek.

  • Teminat: Konutların bakımı, yönetimi ve denetimi ise devlet teminatı altında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık sosyal konut uygulamasının şimdiden hayırlı olmasını diledi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber