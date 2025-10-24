İstanbul'da 'fahiş kira' sorununa ilk neşter: 15 bin kiralık konut geliyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'de bir ilki daha başararak "çok önemli kiralık konut uygulamasını" başlattıklarını duyurdu. Şimdilik sadece İstanbul'da uygulanacak olan bu modelde, TOKİ eliyle kiralama sistemi kuruluyor.

Proje çerçevesinde, İstanbul'da yapımı planlanan 100 bin konutun yanı sıra 15 bin adet kiralık konut belirlendi.

Kiralık Konutlar Rayicin Yarı Fiyatına Kiralanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık konutların bölgedeki rayiç fiyatın yarı fiyatına kiralanacağını belirterek, "İnşallah böylece İstanbul'daki fahiş kira sorununa ilk neşteri biz vurmuş olacağız" dedi. Fahiş kira sorununa karşı mücadelenin bu projenin dışında da süreceğini ekledi.

Kimler Faydalanacak ve Sözleşme Süresi Ne Olacak?

Kiralık sosyal konut projesinde belirlenen hedef kitleler ve uygulama detayları şöyle:

Hedef Kitleler: İşçi ve memurlar, asgari ücretli ve sosyal hak sahibi aileler, genç çiftler ve kentsel dönüşüm kanunu kapsamına giren hak sahipleri için özel kontenjanlar ayrılacak. Kontenjan detayları önümüzdeki günlerde paylaşılacak.

Kira Sözleşmesi: Kira sözleşmeleri üç yılı kapsayacak.

Yeniden Kiralama: Sözleşme süresi sona erdiğinde, tahliye ve bakım süreçleri tamamlanarak konutlar yeniden kiraya verilecek.

Teminat: Konutların bakımı, yönetimi ve denetimi ise devlet teminatı altında olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kiralık sosyal konut uygulamasının şimdiden hayırlı olmasını diledi.