Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda

Telefonlara ilişkin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) matrahlarında değişiklik yaşandı. Cep telefonlarına ilişkin düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve bunun bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Haber Giriş : 24 Ekim 2025 09:41, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 09:42
Telefon vergilerinde yapılan değişikliğe ilişkin karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, ÖTV matrahı 4 bin 500 lira ve altı olan cihazlar için yüzde 25, matrahı 4 bin 500-9 bin lira olan cihazlar için yüzde 40, diğerleri için ise yüzde 50 vergi uygulanacak.

Bir önceki düzenlemede bu oranlar ÖTV matrahı bin 500 TL ve altındakiler yüzde 25, ÖTV matrahı bin 500 TL'yi aşıp 3.000 TL'yi aşmayanlar yüzde 40, ÖTV matrahı 3 bin TL'nin üzerindekiler yüzde 50 seviyesindeydi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, düzenlemeyle yerli imalatın desteklenmesi ve düzenlemenin bazı cep telefonu fiyatlarına indirim olarak yansıması öngörülüyor.

Matrah artırımı nedeniyle giriş ve orta seviyede fiyatı olan bazı telefonlarda ÖTV oranı yüzde 50'den yüzde 40'a gerilemiş oldu. NTV'de yer alan habere göre piyasada fiyat/performans açısından tercih edilmeyen telefonların fiyatları yaklaşık olarak bin lira düşmüş olacak.

Telefondan hangi vergiler alınıyor?

Telefonlardan alınan vergiler sırasıyla Kültür Bakanlığı Payı yüzde 1, TRT Bandrolü yüzde 12, Özel Tüketim Vergisi yüzde 25, 40, 50, Katma Değer Vergisi yüzde 20 olarak uygulanıyor.

Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de

