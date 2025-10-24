Emekli polis memuru, 39 yıl 11 ay hizmetini 40 yıla tamamlayabilir mi? 1 yıl ikramiyeyi kazanabilir mi?

Soru : 1993 yılı Mayıs ayında polis olarak göreve başladım. Yaş haddinden 20 Haziran 2025 te 39 yıl 11 ay üzerinden emekli oldum. 1 Ağustos'ta ilk emekli maaşımı aldım. Temmuz ayında ikramiyemi ve farkını da aldım. Yaş haddinden emekli olanlara emekli olduğu tarihten sonraki 6 ay içinde memurlara verilen tüm haklardan yararlanır maddesinden Ocak'ta verilen zamdan ikramiye zammı alabilir miyim. Birde 39 yıl 11 ay olan emekli yılını 1 ay bir yerde çalışsam 40 yıl olur mu. Teşekkürler.

Detaylar/Değerlendirmeler:

Özetle durumunuzla ilgili olarak yürürlükte bulunan yasal düzenlemeler gereği:

1- Memurların emekli ikramiyeleri her tam fiili hizmet yılı ile sınırlı olmakta, 1 yıldan az sürelere emekli ikramiyesi ödenmemektedir.

2- Emekli olduktan sonra yeniden memur statüsüne geçmek şartı ile sonradan geçen ve daha önce dikkate alınmayan küsuratlı süreler de dahil edilmek suretiyle yine her tam hizmet yılına karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi mümkün olmaktadır.

3- Emekli olduktan sonra işçi veya esnaf statüsünde çalışmak, memurun hizmet sürelerine ilavesi mümkün olmaz ve emekli aylık ve emekli ikramiye tutarını etkilemez.

4- Memurların tekrardan memur olabilmeleri istisnalar 5335 sayılı Kanun gereği mümkün olmamaktadır.

5- Memurların emekli ikramiye tutarları içerisinde esnaf olarak geçen süreler ile özel sektör süreleri dikkate alınmaz, sadece kamu sektöründe geçmiş olan ve kıdem tazminatına müstehak olunması ve bu sürelere kıdem tazminatı alınmamış olması şartıyla emekli ikramiyesi ödemesi mümkün olmaktadır.

6- Yaş haddinden emeklilikte ayrıca emekli ikramiyesi farkı ödenmesi de mümkün olmaktadır.



Açıklamalarımız minvalinde sizin için söylenebilecek durum şöyledir:

Yaş haddinden 20 Haziran 2025 tarihinde (Emekli aylık başlangıcınız 15 Temmuz 2025 olur) emekli olduğunuzu belirttiğiniz için Ocak 2026 katsayı artışından dolayı ayrıca ikramiye farkı almanız gerektiğini,

39 tam hizmet yılınıza karşılık emekli ikramiyesi aldığınızı, dolayısıyla 11 ay hizmetinize emekli ikramiyesi ödenmediğini anlamaktayız. Bu 11 ay hizmetinizi 1 ay işçi veya esnaf olarak çalışsanız da hizmet olarak da 1 tam yıla tekabül ettiremeyeceğinizi, ancak tekrar memur olarak göreve başlamanız halinde mümkün olabileceğinizi,

Değerlendirmekteyiz.

Durumunuzla ilgili hususları içeren detaylı değerlendirmelerimiz için aşağıda belirttiğimiz adreslerimiz ziyaret edilebilir.



Emekli ikramiyesini aldıktan sonra yeniden iştirakçi olanlar, yeni süreleri için ikramiye alır mı?

https://www.memurlar.net/haber/916365/



Emekli memur, tekrar memur olursa emekli ikramiyesi nasıl hesaplanır?

https://www.memurlar.net/haber/1125703/



11 ay 29 gün hizmete neden ikramiye ödenmez?

https://www.memurlar.net/haber/1073844/



Emeklilik ikramiyesinde dikkate alınan süreler?

https://www.memurlar.net/haber/1092641/



Memurlara ödenen emekli ikramiyesi hesabı artık güncellenmelidir?

https://www.memurlar.net/haber/1089835/



1 yıldan az süreler için de emekli ikramiyesi ödenmeli

https://www.memurlar.net/haber/1024601/



Memur emeklisi, özelde çalışarak aldığı emekli aylığını artırabilir mi?

https://www.memurlar.net/haber/768984/



Emekli memur, özelde çalışırsa, hizmet birleştirmesi yapamaz

https://www.memurlar.net/haber/495819/



Emekli olanlar, memur kadrosuna yeniden atanabilir mi?

https://www.memurlar.net/haber/934053/



Emekli memurların tekrar memuriyete alınmaları mümkün mü?

https://www.memurlar.net/haber/1107925/



Malulen emekli olan polis memuru, GİH sınıfında tekrar göreve başlayabilir mi?

https://www.memurlar.net/haber/1024596/



Emekli öğretmen, öğretmen olarak göreve dönebilir mi?

https://www.memurlar.net/haber/1112449/



Emekli olan hemşire, yeniden göreve dönebilir mi?

https://www.memurlar.net/haber/1048413/



Emekli ikramiyesini aldıktan sonra ayrıca ikramiye farkı ödenir mi? Kimler yararlanır?

https://www.memurlar.net/haber/1100685/



2023 Ocak ayı katsayı artışından kimler ayrıca ikramiye farkı alabilir?

https://www.memurlar.net/haber/1052677/



10 Temmuz 2024'de yaş haddinden emekli olacak memur, ikramiye farkını ne zaman alır?

https://www.memurlar.net/haber/1106735/