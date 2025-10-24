Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası

İçişleri Bakanlığı'nın hazırladığı ve trafik cezalarını ciddi oranda artırmayı öngören yasa teklifinin, AK Parti grubundaki değerlendirmelerin ardından Meclis gündeminden şimdilik çekildiği iddia edildi. Parti içinde bazı milletvekillerinin cezaların yüksekliği ve uygulanabilirliği konusunda çekincelerini dile getirdiği, bu nedenle teklifin yeniden gözden geçirileceği belirtiliyor.

AK Parti grubunda trafik cezaları gündem oldu

Trafik cezalarını önemli ölçüde artırmayı öngören yasa teklifinin, AK Parti grubunda yapılan kapalı toplantıda ele alındığı öğrenildi. Edinilen bilgilere göre, bazı milletvekilleri cezaların oranlarının yüksekliğine ve uygulamada yaratabileceği sorunlara dikkat çekti.

Toplantıda, düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması halinde vatandaşlar arasında tepki doğurabileceği ve "her sokakta ceza kesilen bir ortam" oluşabileceği yönünde değerlendirmeler yapıldı. Bu görüşlerin ardından teklifin Meclis gündeminden şimdilik geri çekildiği, ilerleyen günlerde yeni bir çalışma yapılabileceği belirtildi.

Trafik cezalarına dair yasa teklifi ne getiriyordu?

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın geçtiğimiz Pazartesi günü tanıttığı yasa teklifi, trafik güvenliğini artırmak amacıyla ceza oranlarında ciddi artışlar öngörüyordu. Teklife göre, bazı trafik ihlallerinde uygulanacak para cezaları mevcut tutarların birkaç katına çıkarılacak, ayrıca bazı ihlaller için sürücü belgesine el koyma ve araç bağlama yaptırımları getirilecekti.

Örneğin, "dur" ihtarına uymama ihlalinde cezanın 200 bin TL'ye kadar yükselmesi planlanıyordu. Yine yüksek ses sistemi kullanımı, abartı egzoz ve tehlikeli sürüş gibi eylemler için de yüksek para cezaları ve araç trafikten men yaptırımları öngörülüyordu.