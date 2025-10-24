Bazı cep telefonu fiyatlarına indirim yolda
Yeni Şafak'tan Savcılara verilen 'süper yetki'ye tepki
Akran zorbalığı kameralarda: Okul Yakınında kız öğrencilerin kavgası
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı
Trafik cezalarını artıran yasa teklifi 'rafa kaldırıldı' iddiası
'İstanbul Senin' uygulaması ile veri sızıntısı iddiası: 15 gözaltı kararı!
Gençler Neden Evlenmek İstemiyor? AK Parti Saha Çalışması
Erzurum'da 3,5 büyüklüğünde deprem
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar bugün belli olacak
Tütün ve Cep Telefonlarında ÖTV Düzenlemesi Resmi Gazete'de
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Ana sayfaHaberler Yaşam

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kuvvetli sağanak ve fırtına uyarısında bulundu. İçişleri Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, bugün öğle saatlerinden itibaren Avrupa Yakası'nda başlayacak yağışların akşam saatlerinde tüm kenti etkisi altına alacağını belirtti. Vatandaşlardan sel, su baskını ve fırtınaya karşı dikkatli olunması istendi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 08:37, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 08:59
Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle akşam ve gece saatlerinde Boğaz çevresi ve il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için de "sarı kodlu" uyarı yayımladı.

Valilik: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanakların etkili olacağı ve pazartesi ile salı günleri rüzgarın güneybatı yönünden fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Valilik, yağışların önce Avrupa Yakası'nda başlayıp akşam saatlerinde il geneline yayılmasının beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan eş zamanlı uyarı

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, vatandaşlardan yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını ve ani sel, su baskını ile fırtına anlarında güvenli alanlarda bulunmalarını istedi.

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre:

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Pazar: Gün boyunca aralıklarla yağışlı, sıcaklıklar 17-18°C civarında seyredecek.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu boyunca mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Yağış Antalya, İzmir ve Çanakkale'de hayatı felç etti

Meteoroloji'nin "sarı" kodla uyardığı Antalya, İzmir ve Çanakkale'de şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok bölgede su baskınları meydana gelirken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yetkililer, benzer riskin İstanbul için de geçerli olduğunu vurguladı.

