Valilik ve Bakanlıktan İstanbul için peş peşe uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre, İstanbul'da bugün öğle saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Yağışların özellikle akşam ve gece saatlerinde Boğaz çevresi ve il genelinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji ayrıca, Balıkesir, Çanakkale, Edirne, İzmir, Kırklareli, Muğla ve Tekirdağ için de "sarı kodlu" uyarı yayımladı.

Valilik: Sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olun

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, bugün akşam saatlerinden itibaren kuvvetli sağanakların etkili olacağı ve pazartesi ile salı günleri rüzgarın güneybatı yönünden fırtına şeklinde eseceği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Valilik, yağışların önce Avrupa Yakası'nda başlayıp akşam saatlerinde il geneline yayılmasının beklendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı'ndan eş zamanlı uyarı

İçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, "Avrupa Yakası'ndan başlayacak olan gök gürültülü sağanak yağışların akşam ve gece saatlerinde il genelinde kuvvetli olması beklenmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakanlık, vatandaşlardan yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almalarını ve ani sel, su baskını ile fırtına anlarında güvenli alanlarda bulunmalarını istedi.

Hafta sonu İstanbul'da hava nasıl olacak?

Meteoroloji verilerine göre:

Cumartesi: Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam saatlerinde yer yer sağanak yağış bekleniyor.

Pazar: Gün boyunca aralıklarla yağışlı, sıcaklıklar 17-18°C civarında seyredecek.

Hava sıcaklıklarının hafta sonu boyunca mevsim normallerinin 3 ila 5 derece altında seyretmesi öngörülüyor.

Yağış Antalya, İzmir ve Çanakkale'de hayatı felç etti

Meteoroloji'nin "sarı" kodla uyardığı Antalya, İzmir ve Çanakkale'de şiddetli sağanak yağışlar hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok bölgede su baskınları meydana gelirken, bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Yetkililer, benzer riskin İstanbul için de geçerli olduğunu vurguladı.