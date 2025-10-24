24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 00:16, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 00:19
ATAMA KARARLARI
Siber Güvenlik Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ümüt ÖNAL atanmıştır.
Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Hüseyin KARABUL atanmıştır.
Sayıştay Savcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Davut ÖKSÜZ atanmıştır.
23 Ekim 2025
Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞA