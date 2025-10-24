24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Ana sayfaHaberler Siyasi

24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

24 Ekim 2025 tarihli atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 00:16, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 00:19
Yazdır
24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı

ATAMA KARARLARI

Siber Güvenlik Başkanlığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Ümüt ÖNAL atanmıştır.

Devlet Arşivleri Başkanlığında açık bulunan Başkan Yardımcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Muhammed Hüseyin KARABUL atanmıştır.

Sayıştay Savcılığına, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2 ve 3 üncü maddeleri gereğince Davut ÖKSÜZ atanmıştır.

23 Ekim 2025

Recep Tayyip ERDOĞAN

CUMHURBAŞA

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber