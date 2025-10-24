Ankara merkezli dolandırıcılık operasyonu: 19 tutuklama

Ankara merkezli geniş kapsamlı operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Sahtecilik ve Dolandırıcılık Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında, vatandaşları farklı yöntemlerle dolandırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik iki ayrı operasyon gerçekleştirildi.

"Define ve tarihi eser bulma" vaadiyle dolandırıcılık

Kendilerini MİT, Kültür ve Turizm Bakanlığı, elçilik veya banka çalışanı olarak tanıtan şüphelilerin, mağdurlara "uydudan define ve tarihi eser tespiti yaptıklarını" söyleyerek dolandırıcılık yaptığı belirlendi. Şüphelilerin, mağdurlara ait arazilerde önceden yerleştirdikleri değersiz materyalleri "tarihi eser" gibi gösterip bunları kamu kurumlarına satacaklarını vadederek menfaat temin ettikleri öğrenildi.

Ankara merkezli olarak Tokat, Yozgat, Çankırı, İzmir ve Afyonkarahisar'da gerçekleştirilen operasyonlarda 34 şüpheli gözaltına alındı.

Sorgularının ardından 15 şüpheli tutuklanırken, 15 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 kişi ise serbest bırakıldı.

Sahte belge düzenleyen şebekeye operasyon

Başsavcılığın ikinci soruşturmasında ise, resmi kurumlarla hiçbir yetkisi veya bağlantısı bulunmayan kişilerin, para karşılığı sahte silahlı ve silahsız özel güvenlik kartı, gassallık, ustalık, kalfalık, SRC ve mesleki yeterlilik belgeleri düzenlediği tespit edildi.

Ankara merkezli olarak Konya, Antalya, Şanlıurfa ve Bingöl'de düzenlenen operasyonlarda 13 şüpheli gözaltına alındı. Bunlardan 4'ü tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi, 8 şüpheli serbest bırakıldı.

Soruşturmalar titizlikle sürdürülüyor

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, her iki dosya kapsamında da dolandırıcılık suçlarına ilişkin soruşturmaları titizlikle sürdürüyor.