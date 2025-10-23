İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çektiğini açıklamasının ardından iş dünyası temsilcileri bu kararı ve etkilerini değerlendirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının bu indirimin ticari hayata yansıması için kredi düzenlemelerinin gözden geçirilmesinin ve KOBİ kredilerinde trendin yukarı yönlü çevrilmesinin beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesinin, alınacak diğer tedbirlerle birlikte KOBİ kredilerinde trendi yukarı yönlü çevirmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Avdagiç, yatırımlara kredi desteğinin artırılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Faiz indirim döngüsünün devam etmesinin, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğuna işaret eden Avdagiç, "Bilhassa KOBİ'lerin finansman maliyetlerindeki artışlara set çekilmesi ve faizlerdeki düşüş kadar krediye erişimin artırılmasının piyasayı rahatlatacağına inanıyoruz. Burada oluşturulacak denge önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, enflasyonda yukarı yönlü harekete neden olabilecek gelişmelere fırsat verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin kesintisiz sürmesini vazgeçilmez önemde görüyoruz. Biliyoruz ki krediler arttıkça, yatırımlar yükseldikçe ülke olarak daha çok ürettikçe hem faiz hem enflasyon arzu edilen seviyelere gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomide OVP hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve daha dengeli yapı oluşacak"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da TCMB'nin bugünkü toplantısında faiz indirim döngüsünü ılımlı şekilde sürdürerek 100 baz puanlık indirimle, gösterge faizini yüzde 39,5 seviyesine düşürdüğünü ifade etti.

Küresel eğilimler ve içeride devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte, piyasa dengeleri açısından gösterge faizinin yüzde 40 psikolojik eşiğinin altına inmesini olumlu karşıladıklarını aktaran Kopuz, "Enflasyon görünümünde son dönemde bazı kalemlerdeki katılık Merkez Bankasının ancak ihtiyatlı bir indirim yapmasına imkan veriyordu ve bu alanı kullanmış oldu." dedi.

Kopuz, eylül ayında Tarım ÜFE'de aylık yüzde 5,8 ve bir önceki yıla göre yüzde 46,8 artış kaydedildiğine işaret ederek şunlara vurgu yaptı:

"Bu oranların, yıllık yüzde 26,6 olarak açıklanan üretici fiyat enflasyonu ile yüzde 33 olarak açıklanan tüketici fiyat enflasyonunun üzerinde seyretmesi, özellikle gıda fiyatları üzerinde maliyet kaynaklı bir baskıya işaret ediyor. Tabii tarımsal üretimde don, kuraklık ve küresel girdi maliyetleri gibi dinamikler de bu tabloyu etkiliyor. Diğer yandan, küresel ekonomik aktivitede güçlü bir toparlanma emaresi olmaması sebebiyle, önde gelen ekonomilerin merkez bankalarının önümüzdeki dönemde faiz indirimi eğilimlerini sürdürmeleri bekleniyor. Para politikasındaki adımların mali disiplinle ve yapısal reformlarla desteklenmesiyle, ekonomide OVP hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve daha dengeli bir yapı oluşacaktır."