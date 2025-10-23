24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
24 Ekim 2025 tarihli atama kararı yayımlandı
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
TBMM'de kabul edildi: Türkiye'de UNRWA ofisi kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Yönerge yayımlandı: MEB'de Yapay Zeka Etik Kurulu kurulacak
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Görevden alınan İl Kültür ve Turizm Müdüründen imalı veda
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
Bakan Memişoğlu: ALO 171 hattıyla 6 milyon kişiye destek verdik
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
GİB'den 'kiralarla ilgili yeni vergi' iddialarına açıklama
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
EPDK'dan elektrik yönetmeliğinde değişiklik: Yeni sayaç ve tazminat düzenlemesi
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
HSK üyeliği için adaylar belli oldu
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
8 il için 'sarı' kodlu sağanak uyarısı: Ani sel ve su baskını riski var!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Yılmaz 2026 bütçesini sundu: İlk kez yüksek gelirli ülkeler grubuna girilecek!
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Bakan Tekin: Özel okul fiyatları ve kitap kullanımı mercek altında
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Uzmanlardan 'faiz' yorumu: Aralık kararında enflasyon verileri belirleyici olacak!
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Bakan Tekin'den tarım sektörüne: Biz yetiştirelim, siz istihdam edin
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
Yargıtay onadı: İş arkadaşlarının gizlice fotoğrafını çeken kişiye 12 yıl hapis!
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
TOBB ve MEB'den protokol: Tarım sektöründeki ara eleman açığı kapatılıyor
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
'20 bin öğrenciye toplam 457 milyon TL ödeme yapılacak'
Motorine zam bekleniyor
Motorine zam bekleniyor
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Uçum: 'Terörsüz Türkiye için 'genel af' değil özel geçiş kanununa ihtiyaç var'
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Öğretmene şiddet cezasız kalmadı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
Merkez Bankası Faiz Kararını Açıkladı
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
MSB: Gazze'de Uluslararası İstikrar Gücü kurulacak
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
Bakanlıktan e-ticaret sitelerine 'gizemli kutu' uyarısı
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
16 Yaş Altına Sosyal Medya Kısıtlaması Geliyor!
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
'Yüzyılın Konut Projesi'nde ayrıntılar yarın belli olacak
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
İstanbul'da En Çok Konut Satılan 10 İlçe Açıklandı
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Köfte ve sucukta sakatat, baharat yapımında yasaklı boya kullanmışlar!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ilde sağanak uyarısı!
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Büyükşehirlerde Kira Sorunu ve AK Parti'nin Çözüm Arayışları
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Dışişleri'nden İsrail'e Batı Şeria tepkisi: 'Yok hükmündedir'
Ana sayfaHaberler Sendika, Dernek ve Diğer STK

İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın politika faizini 100 baz puan indirerek %39,5'e çekmesini İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç ve İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz değerlendirdi. İTO Başkanı Avdagiç, faiz indirim döngüsünün devam etmesinin iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu olduğunu belirtti. İSTİB Başkanı Kopuz ise kararı piyasa dengeleri açısından olumlu karşılarken, Tarım ÜFE'deki yüksek artışın gıda fiyatları üzerinde maliyet kaynaklı baskıya işaret ettiğini belirtti.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 23 Ekim 2025 23:45, Son Güncelleme : 23 Ekim 2025 23:57
Yazdır
İş dünyası 'faiz' kararını değerlendirdi: Önümüzü görme adına olumlu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan indirerek yüzde 39,5'e çektiğini açıklamasının ardından iş dünyası temsilcileri bu kararı ve etkilerini değerlendirdi.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, iş dünyasının bu indirimin ticari hayata yansıması için kredi düzenlemelerinin gözden geçirilmesinin ve KOBİ kredilerinde trendin yukarı yönlü çevrilmesinin beklentisi içinde olduklarını kaydetti.

TCMB'nin politika faizini 100 baz puan indirmesinin, alınacak diğer tedbirlerle birlikte KOBİ kredilerinde trendi yukarı yönlü çevirmesine ihtiyaç olduğunu kaydeden Avdagiç, yatırımlara kredi desteğinin artırılması gerektiğine inandıklarını belirtti.

Faiz indirim döngüsünün devam etmesinin, iş dünyasının finansal açıdan önünü görmesi adına olumlu bir adım olduğuna işaret eden Avdagiç, "Bilhassa KOBİ'lerin finansman maliyetlerindeki artışlara set çekilmesi ve faizlerdeki düşüş kadar krediye erişimin artırılmasının piyasayı rahatlatacağına inanıyoruz. Burada oluşturulacak denge önem taşıyor." açıklamasını yaptı.

Avdagiç, enflasyonda yukarı yönlü harekete neden olabilecek gelişmelere fırsat verilmemesi gerektiğine dikkati çekerek, "Yıllık enflasyondaki düşüş eğiliminin kesintisiz sürmesini vazgeçilmez önemde görüyoruz. Biliyoruz ki krediler arttıkça, yatırımlar yükseldikçe ülke olarak daha çok ürettikçe hem faiz hem enflasyon arzu edilen seviyelere gerileyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Ekonomide OVP hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve daha dengeli yapı oluşacak"

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz da TCMB'nin bugünkü toplantısında faiz indirim döngüsünü ılımlı şekilde sürdürerek 100 baz puanlık indirimle, gösterge faizini yüzde 39,5 seviyesine düşürdüğünü ifade etti.

Küresel eğilimler ve içeride devam eden dezenflasyon süreciyle birlikte, piyasa dengeleri açısından gösterge faizinin yüzde 40 psikolojik eşiğinin altına inmesini olumlu karşıladıklarını aktaran Kopuz, "Enflasyon görünümünde son dönemde bazı kalemlerdeki katılık Merkez Bankasının ancak ihtiyatlı bir indirim yapmasına imkan veriyordu ve bu alanı kullanmış oldu." dedi.

Kopuz, eylül ayında Tarım ÜFE'de aylık yüzde 5,8 ve bir önceki yıla göre yüzde 46,8 artış kaydedildiğine işaret ederek şunlara vurgu yaptı:

"Bu oranların, yıllık yüzde 26,6 olarak açıklanan üretici fiyat enflasyonu ile yüzde 33 olarak açıklanan tüketici fiyat enflasyonunun üzerinde seyretmesi, özellikle gıda fiyatları üzerinde maliyet kaynaklı bir baskıya işaret ediyor. Tabii tarımsal üretimde don, kuraklık ve küresel girdi maliyetleri gibi dinamikler de bu tabloyu etkiliyor. Diğer yandan, küresel ekonomik aktivitede güçlü bir toparlanma emaresi olmaması sebebiyle, önde gelen ekonomilerin merkez bankalarının önümüzdeki dönemde faiz indirimi eğilimlerini sürdürmeleri bekleniyor. Para politikasındaki adımların mali disiplinle ve yapısal reformlarla desteklenmesiyle, ekonomide OVP hedefleri doğrultusunda istikrarlı ve daha dengeli bir yapı oluşacaktır."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber