Ana sayfaHaberler Sağlık

Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırdıklarını belirterek, "Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de hepsini değil ama belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekimliğinde bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 24 Ekim 2025 13:52, Son Güncelleme : 24 Ekim 2025 13:53

Bakan Memişoğlu: Aile hekimlerinin standartları olacak

Memişoğlu, Antalya'nın Aksu ilçesinde Bakanlığın yeni uygulaması kurumsal kimlik kılavuzuna uygun olarak dönüştürülen Aile Sağlığı Merkezini ziyaret ederek, hastalarla konuştu, doktor ve yöneticilerle görüştü.

Bakan Memişoğlu, çıkışta gazetecilere yaptığı açıklamada, Antalya'nın, Türkiye'nin sağlık turizmi başşehri olduğunu belirterek, kenti aynı zamanda sağlık başşehri de yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Antalya'nın sağlık hizmetleri anlamında üniversiteleriyle eğitim araştırmalarıyla toplam 47 hastanesiyle Türkiye'nin örnek sağlık hizmeti sunan illerinden biri olduğunu vurgulayan Memişoğlu, kentte yatırımları, hastaneleri daha çok arttırmak, altyapıyı düzeltmek ve sağlıkla ilgili daha iyi hizmet sunabilmek için Antalya'ya istişare toplantısına geldiklerini anlattı.

Atatürk Devlet Hastanesinin binasını yatırıma aldırdıklarına değinen Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Şimdi projesini hazırlıyoruz, en kısa zamanda da orayı büyük oranda yenilemiş olacağız. Üniversite Hastanemiz de keza öyle. Antalya'ya birçok yatırım yapıyoruz. Döşemealtı Hastanesini bitirdik. Aksu'yu, Manavgat'ı inşallah en kısa zamanda onları da bitireceğiz. Sağlıkla ilgili gerçekten 'Sağlıklı Türkiye Yüzyılı'nı koruyan, üreten ve geliştiren sağlık vizyonumuzla Sayın Cumhurbaşkanımız liderliğinde sağlıkta sadece Türkiye'yi değil, etrafımızdaki veya sağlığa ihtiyacı olan her yerdeki insana ulaşmaya çalışıyoruz."

Aile Sağlığı Merkezlerinin en önemli sağlık birimleri olduğuna dikkati çeken Memişoğlu, aile sağlığını ve birinci basamak temel sağlığı öncelediklerini ve bu merkezlerin her türlü ihtiyaçlarını desteklemeye çalıştıklarını dile getirdi.

Yani kılavuzu anlatan Bakan Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Aile hekimliklerine kurumsal kimlik kazandırıyoruz, fiziki yapıları düzeltiyoruz. Bundan sonra aile sağlığı merkezlerinin belli standartlarda fiziki yapıları ve logosu olacak. Bundan sonra bu aile sağlığı burada örnek olan aile sağlığı merkezinin logosuyla kurumsal kimliğiyle inşallah en kısa zamanda bütün aile sağlığı merkezlerimizi bu şekilde fiziki standartlara kavuşturacağız. Hem fiziki ortamlarıyla hem yaptıkları işlemlerle aile hekimliklerimiz örnek olacak. Bütün toplumumuzun da aile hekimlerine sahip çıkmasını istiyoruz. Çünkü aile hekimlerinin öncelikli olarak kendilerinin sağlığıyla ilgili bilgisi olduğunu ve gerekli gördüğü zaman hastaneye de randevu alabilecek bir sistem oluşturduğumuz için aile hekimlerine gitmesini özellikle toplumumuzdan bekliyoruz."

Memişoğlu, vatandaşın sadece hastalandıklarında değil, normalde de bedenleriyle ilgili danışacakları, bilgi alacakları hekimlerin, sağlık çalışanlarının, aile sağlığı merkezlerinde olduğunu söyledi.

Toplumun sağlığını korumasını isteyen Memişoğlu, "Bugünden itibaren aile hekimliklerinde de hepsini değil ama belli bir kapasiteyi randevuyla insanlarımıza açıyoruz. Bundan sonra aile hekimliğinde bir kısım arkadaşımız, bir kısım vatandaşımız randevuyla muayene olacak." dedi.

Aile hekimliklerinde, sigara bırakmak isteyenlere danışmanlık hizmeti verilecek

Memişoğlu, tütünle, sigara kullanımıyla madde bağımlılığıyla ve kötü alışkanlıklarla bağımlılıklarla "mücadele" prensibinde hareket ettiklerini ve bu konuda da aile hekimliklerinde artık sigara bırakma birimleri oluşturacaklarına dikkati çekti.

Aile hekimliklerinde de sigarayla ilgili hem danışmanlık hem de yeteri kadar ilacını veya kendisinin sigara bırakma niyeti olanlara destek vereceklerini bildiren Memişoğlu, herkesin bu konuda çaba harcaması, kötü alışkanlıklardan uzak durması gerektiğini belirtti.

Sadece sağlık birimleriyle değil, artık mobil sağlık üniteleriyle sigara bırakma polikliniklerini meydanlara, çarşılara, vatandaşların olduğu yere taşıdıklarını dile getiren Memişoğlu, vatandaşların buradan danışmanlık hizmeti alabileceğini ifade etti.

Sigara bırakma polikliniklerini bir yılda iki katına çıkardıklarını vurgulayan Memişoğlu, şunları kaydetti:

"Sadece sigara bırakma poliklinikleri değil, meydanlara iniyoruz. Toplumumuzdan hep beraber sağlıklarını korumayı bekliyoruz. Sigarayı lütfen bırakın, bunu ertelemeyin. Aile hekimliklerine gidin, bedeninizi koruyun. Sağlıklı bir toplum olmamız lazım. Sağlıklı yaşamamız lazım. Onun için biz 'Sağlık Bakanlığı'yız, hastalık bakanlığı değil' diyoruz."

Memişoğlu, Sağlık Bakanlığı olarak öncelikle toplumun sağlıklı kalması için çaba harcadıklarını sözlerine ekledi.

