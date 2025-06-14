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Geçici Görevli Memurun Lokanta Masrafı Sayıştay'a Takıldı!

Sayıştay Başkanlığı, geçici görevli memurun yol ve yevmiye masrafına ilave olarak ayrıca lokanta giderlerinin kamu bütçesinden ödenmesine dur dedi!

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 14 Haziran 2025 14:00, Son Güncelleme : 29 Mayıs 2025 08:17
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Geçici Görevli Memurun Lokanta Masrafı Sayıştay'a Takıldı!

Ülkemizde kamu kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli kullanılması için bir yandan Cumhurbaşkanlığı Makamı tarafından Genelgeler marifetiyle idarelere çeşitli yaptırımlar uygulanmaya çalışılırken bir yandan da "benim memurum işini bilir" düşüncesindeki bazı insanlar izansız işler yapmaya devam etmektedir.

İşte tam bu noktada kamu idarelerini harcama yönüyle denetlemekle yükümlü Sayıştay Başkanlığı "Allahtan" devreye girmektedir.

Sayıştay Başkanlığı tarafından yapılan denetimde; mahalli idarelerden birisinde geçici görevli olan personele yol ve yevmiye masrafları hariç yeme içme bedelinin bütçeden karşılandığı tespit edilmiştir.

Bununla birlikte, ilgiliye yapılan konaklama bedeli ödemesinde de mevzuatında belirtilen yasal sınırın üstünde bedel bütçeden ödenmiştir.

Sayıştay Başkanlığı, her iki hususla ilgili olarak kamu zararı tespitini yaparak, yasal faiziyle birlikte bedellerin ödemeye imza atan Gerçekleştirme Görevlisi ve Harcama Yetkilisinden tahsiline karar verilmiştir.

İŞTE SAYIŞTAY KARARI!

Geçici görevli olanlara yevmiye ve yol masrafının yanı sıra lokanta giderlerinin ödenmesi, konaklama bedelinin ödenmesinde sınırın aşılması

A) Geçici görevli olarak ....................... 'da bulunan................ 'na, 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince Geçici görev harcırahı (Yol Masrafı ve Yevmiye) ödenmesine rağmen ayrıca lokanta giderlerinin de ödenmesi suretiyle .................TL kamu zararına sebebiyet verildiği,

B) ........... geçici görevli olarak .................. 'da bulunduğu günler için 6245 sayılı Harcırah Kanunu gereğince ödenmesi gerekenden daha fazla konaklama bedeli ödenmesi suretiyle .....................TL kamu zararına sebebiyet verildiği,

Konularıyla ilgili olarak;

A) 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Muvakkat Vazife Harcı (Yol Masrafı ve Yevmiye)" başlıklı 14 üncü maddesinde; "Aşağıda gösterilen memur ve hizmetlilere muvakkat vazife harcırahı olarak yol masrafı ile yevmiye verilir ve hamal (Cins ve adedi beyannamede gösterilmek suretiyle) bagaj ve ikametgah veya vazife mahalli ile istasyon, iskele veya durak arasındaki nakil vasıtası masrafları da ayrıca tediye olunur:

1. Birinci maddede yazılı kurumlara ait bir vazifenin ifası maksadıyla muvekkaten yurt içinde veya dışında başka bir yere gönderilenlere;

(...)"

ifadesi yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükmünden, geçici görevle şehir dışına gönderilen personele yeme, içme ve benzeri harcamaların karşılanması amacıyla yevmiye verildiği anlaşılmaktadır. Bu durumda, yevmiye verilen kişinin lokanta giderlerinin bütçeden karşılanması açıkça 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun özüne aykırılık teşkil etmektedir. Uygulamada ise, ................... 'na, Geçici görevli olarak ................. 'da bulunduğu günler için Geçici görev harcırahı (Yol Masrafı ve Yevmiye) ödenmesine rağmen ayrıca lokanta giderlerinin de ödenmesi suretiyle .................TL kamu zararına yol açıldığı tespit edilmiştir. Ancak, sorumlular tarafından yapılan savunmalardan ve savunma eki olarak gönderilen belgelerden ......................TL tutarındaki kamu zararının tahsil edildiği anlaşılmıştır.

Bu itibarla, mevzuata uygun olmadığı halde lokanta gideri ödemesi sebebiyle neden olunan ...................TL tutarındaki kamu zararının, ..........tarihli banka dekontu ile ahizinden tahsil edilmiş olması sebebiyle ilişilecek husus kalmadığına oybirliğiyle,

B) 6245 sayılı Harcırah Kanunu'nun "Yurtiçinde Verilecek Gündeliklerin Miktarı" başlıklı 33 üncü maddesinin (d) bendinde; "Bu Kanun hükümlerine göre gündelik ödenenlerden (b) fıkrasına göre gündelik ödenenler hariç) yurt içinde yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri belgelendirenlere, belge bedelini aşmamak ve her defasında on gün ile sınırlı olmak üzere gündeliklerinin tamamına kadar olan kısmı ayrıca ödenir." hükmü yer almaktadır.

Ayrıca, 6363 sayılı 2013 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'na ekli (H) cetvelinin "Yurt İçinde Verilecek Gündelikler" başlıklı (I) maddesinin dipnotunda;

"6245 sayılı Harcırah Kanununun 33 üncü maddesinin (b) ve (d) fıkralarına göre yatacak yer temini için ödenecek ücretlerin hesabında, gündeliklerinin %50 artırımlı miktarı esas alınır"

hükmü yer almaktadır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere, yurtiçinde görevlendirilen kişilere verilecek konaklama bedelinin sınırı 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve 6363 sayılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda belirlenmiştir. Buna göre, .......için öngörülen yevmiye tutarı olan ..............TL'nin %50 fazlası olan ................ TL, ...............'na konaklama giderleri için verilebilecek günlük sınırı ifade etmektedir.

Uygulamada ise, .....................'nın geçici görevli olarak .......'da geçirdiği günler için konaklama giderlerinin Harcırah Kanunu kapsamında karşılanması gerekirken, ilgili mevzuatında öngörülen sınırın üzerinde konaklama bedeli ödenmesi suretiyle ...................TL tutarında kamu zararına yol açılmıştır.

Bu itibarla, konaklama giderinin hatalı ödenmesinden kaynaklanan .......................TL tutarındaki kamu zararının Gerçekleştirme Görevlisi ...................... ile Harcama Yetkilisi ............................ ' a müştereken ve müteselsilen,

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 53 üncü maddesi gereği işleyecek faizleri ile ödettirilmesine oybirliğiyle,

Karar verildi.

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