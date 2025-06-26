Hamile Genç Kadın Eski Nişanlısı Tarafından Vuruldu

Sarıyer'de yaşanan trajik olayda, 5,5 aylık hamile Oya Budak (18), eski nişanlısı Samet T. (19) tarafından silahla göğsünden vurularak ağır yaralandı. Olay, Kocataş Mahallesi Kılıçpınar Caddesi'nde gece saatlerinde meydana geldi. Oya Budak, yanında üvey kardeşiyle buluşmaya gittiği sırada çıkan tartışmada, Samet T. tarafından ateş edilerek göğsünden ve kulağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Budak, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen karnındaki bebeğiyle birlikte yaşamını yitirdi.

Olayın Gelişimi

Oya Budak ve Samet T. bir süre önce nişanlanmıştı.

ve bir süre önce nişanlanmıştı. Budak'a yaklaşık 6 ay önce cinsel istismarda bulunulmuş ve hamile kalmıştı.

cinsel istismarda bulunulmuş ve hamile kalmıştı. Bunu öğrenen Samet T., nişanı bozmuştu.

Olay günü Samet T., Budak'ı konuşmak için çağırdı ve tartışma sırasında silahla ateş etti.

Samet T., olay yerinden babasına ait araçla kaçtı.

Soruşturma ve Gözaltılar

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay sonrası geniş çaplı inceleme başlattı. Şüpheli Samet T., kısa süre içinde Bağcılar'da amcası Aytekin T.'nin (45) evinde, olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalandı. Hem Samet T. hem de saklanmasına yardım eden amcası gözaltına alındı. Ayrıca, Oya Budak'a cinsel istismarda bulunan kişinin de tutuklanarak cezaevine gönderildiği öğrenildi.