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Dolar/TL Yatay Seyirde: Güncel Döviz Kuru ve Piyasa Analizi

Dolar/TL güne yatay başladı. Fed ve TCMB kararları sonrası döviz kurlarındaki son gelişmeleri ve piyasa beklentilerini inceleyin.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 26 Haziran 2025 10:01, Son Güncelleme : 26 Haziran 2025 10:01
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Dolar/TL Yatay Seyirde: Güncel Döviz Kuru ve Piyasa Analizi

Dolar/TL, güne yatay başlamasının ardından 39,7710 seviyesinden işlem görüyor. Dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,4 artışla 39,7590'dan tamamladı. Bugün saat 09.30 itibarıyla önceki kapanışın hemen üzerinde 39,7710'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,5 yükselişle 46,5820'den ve sterlin/TL önceki kapanışının yüzde 0,6 üzerinde 54,6740'tan satılıyor. Dolar endeksi ise yatay seyirle 97,5 seviyesinde bulunuyor.

Piyasalarda Son Durum ve Beklentiler

ABD'nin korumacı ticaret politikasının enflasyon ve büyüme üzerindeki olası etkilerine ilişkin riskler sürerken, ülkedeki para politikasına yönelik belirsizlikler yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, dün ABD Kongresi'ndeki sunumunun ikinci gününde, ABD Senatosu'nun Bankacılık, Konut ve Kentsel İşler Komitesi üyelerinin sorularını yanıtladı. Ekonomide yavaş büyüme ve yüksek enflasyonun bir arada görüldüğü stagflasyon riskinin sorulması üzerine Powell, ülke ekonomisine ilişkin stagflasyon öngörmediklerini söyledi.

Faiz İndirimi Beklentileri

Powell'ın şahin tondan uzak sözlü yönlendirmelerinin ardından yıl sonuna kadar toplam 3 kez faiz indirimi yapılacağı beklentileri güç kazandı. Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yılın ilk faiz indirimine eylül ayında gideceği beklentisinin yüksek kalmaya devam ettiğini belirtti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Gelişmeleri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 46'da tuttuğu 19 Haziran toplantısına ilişkin toplantı özeti yatırımcıların odağına yerleşti.

Günün Takip Edilecek Verileri

  • Yurt içinde PPK toplantı özeti
  • Haftalık para ve banka istatistikleri
  • Yurt dışında ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi


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