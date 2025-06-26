Kamu İşçilerine İkinci Zam Teklifi Yarın Açıklanacak

Kamu çalışanları için hükümetin ikinci zam teklifi yarın açıklanacak. Yaklaşık 600 bin kamu işçisi, toplu sözleşme sürecinin tamamlanmasını bekliyor. Hükümetin ilk zam teklifi, 2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16, ikinci 6 ayı için yüzde 8, 2026 yılı için ilk 6 ayda yüzde 7 ve ikinci 6 ayda ise yüzde 5 olarak belirlenmişti. İkinci teklifin ardından sendikalar bu teklifi değerlendirecek.

Kamu İşçisi Toplu Sözleşme Zam Süreci

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, kamu işçisi toplu sözleşme görüşmelerinde ikinci bir teklif yapılacağını daha önce duyurmuştu. Bakan Işıkhan, yeni açıklamasında ikinci zam teklifi görüşmelerine ilişkin merak edilenleri yanıtladı ve bu hafta ikinci teklifi vereceklerini belirtti.

Zam Tekliflerinin Detayları

2025 yılının ilk 6 ayı için yüzde 16

2025 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 8

2026 yılının ilk 6 ayı için yüzde 7

2026 yılının ikinci 6 ayı için yüzde 5

İkinci teklifin sunulmasının ardından, sendikalar yeni zam teklifini değerlendirecek ve toplu sözleşme sürecinin tamamlanması bekleniyor.