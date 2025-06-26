BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Hafif Geriledi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,22 değer kaybederek 9.397,49 puana geriledi. Sabah saatlerinde düşüş eğiliminde hareket eden endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 21,03 puan ve yüzde 0,22 azalışla bu seviyeye indi. Toplam işlem hacmi ise 32,8 milyar lira olarak gerçekleşti.

Endekslerdeki Değişimler

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 değer kazandı.

yüzde 0,29 değer kazandı. Holding endeksi yüzde 0,05 yükseldi.

yüzde 0,05 yükseldi. Sektör endekslerinde en çok değer kazanan yüzde 3,78 ile turizm oldu.

oldu. En fazla düşen ise yüzde 2,06 ile spor sektörü olarak kaydedildi.

Küresel Piyasalar ve Yatırımcıların Odağı

Küresel piyasalar, ABD'de parasal gevşeme sürecine yönelik belirsizliklerin etkisiyle karışık bir seyir izlemektedir. Bugün ABD'de açıklanacak büyüme verileri ise yatırımcıların odağına yerleşmiş durumda.

Analistlerin Değerlendirmeleri ve Teknik Seviyeler

Analistler, günün geri kalanında yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun (PPK) toplantı özetinin yanı sıra haftalık para ve banka istatistiklerinin takip edileceğini belirtiyor. Yurt dışında ise özellikle ABD'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündemi izlenecek. Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 9.300 ve 9.200 seviyeleri destek, 9.500 ve 9.600 puan ise direnç konumunda bulunuyor.



