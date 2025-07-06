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AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali

Anayasa Mahkemesi, ceza davalarında verilen HAGB kararlarının sanıkların adil yargılanma hakkını ihlal ettiğini açıkladı. Davalar yeniden görülecek, tazminat talepleri ise reddedildi.

Kaynak : Yeni Şafak
Haber Giriş : 06 Temmuz 2025 08:06, Son Güncelleme : 06 Temmuz 2025 08:08
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AYM'den HAGB İçin Emsal Karar: Adil Yargılanma Hakkı İhlali

Anayasa Mahkemesi, ceza davalarında verilen 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' kararının sanığın adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine karar verdi. Yüksek Mahkeme, dava için yeniden yargılanma yapılması gerektiğini vurgularken, maddi veya manevi tazminat taleplerini kabul etmedi.

HAGB Kararının Adil Yargılanma Hakkına Etkisi

Yenişafak'tan Oğuzhan Ürüşan'ın haberine göre; Anayasa Mahkemesi (AYM), ceza davalarında verilen 'Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması' (HAGB) kararlarının adil yargılanma hakkını ihlal ettiğine hükmetti. AYM, birden fazla kişinin yaptığı HAGB kararının adil yargılanma hakkını engellediği yönündeki başvuruyu inceledi.

Savunma Hakkının Kısıtlanması

Başvurucular, haklarında açılan ceza davalarında doğrudan cezalandırılmadıklarını, ancak mahkeme tarafından hükmün açıklanmasının geri bırakıldığını belirtti. Bu süreçte, önemli delillerin dikkate alınmadığını, tanıklarının dinlenmediğini ve savunmalarına yeterince kulak verilmediğini ifade etti. Ayrıca HAGB kararına itiraz ettiklerinde, üst mahkemelerin sadece evrak üzerinden değerlendirme yaptığını ve bu itirazların etkili olmadığını vurguladı.

Davanın Yeniden Görülmesi

Karar, AYM'nin HAGB sistemiyle ilgili yaptığı daha önceki iptal kararlarının ardından geldi. Yüksek Mahkeme 2023 yılında, HAGB kararlarının sanığın üst mahkemelere başvuru hakkını fiilen ortadan kaldırdığı gerekçesiyle bu sistemi anayasaya aykırı bularak yürürlükten kaldırmıştı. AYM, başvurucuların adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu nedenle davaların yeniden görülmesine hükmetti. Ancak maddi veya manevi tazminat taleplerini kabul etmedi. AYM, yeniden yargılamanın ihlalin telafisi için yeterli olacağını belirtti.


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