Türkiye'nin Gizli Hazinesi! Yastık Altında Ne Kadar Altın Var?

İstanbul Kuyumcular Odası (İKO) Başkanı Mustafa Atayık, Türkiye'de yastık altındaki altın miktarının yaklaşık 5 bin ton olduğunu belirterek, altının kilogram fiyatının 107 bin dolar civarında olması nedeniyle yastık altındaki altının toplam değerinin 500 milyar dolar ve üzerinde olduğunu ifade etti. Atayık, bu miktarın Dünya Altın Konseyi ve farklı uzmanlar tarafından da benzer şekilde tahmin edildiğini, ancak kişisel ve manevi değeri olan altınların bu hesaplamalara dahil edilmemesi gerektiğini vurguladı. Türkiye'deki hanehalkı sayısı 20 milyon 200 bin ve nüfusun 85 milyon olması, yastık altındaki altın miktarının akılcı olup olmadığı konusunda fikir verebiliyor.

İthal Edilen Altının Kullanımı ve Katma Değer

Atayık, ithal edilen altının tamamının kuyumculuk ve mücevherat sektöründe kullanılmadığını, sadece yüzde 40-50'lik kısmının sektörde değerlendirildiğini belirtti. Bu miktar, kilogram başına 2 bin 500-5 bin dolar arasında katma değer yaratarak Türkiye'nin en değerli ihracat ürünlerine dönüşüyor.

Yurt İçi Üretim ve Hurda Geri Dönüşümlerinin Önemi

2023 yılında 35,5 ton, 2024'te ise 32,2 ton altın üretildiğini aktaran Atayık, yurt içi üretim ve hurda geri dönüşlerinin artmasının ithalat ihtiyacını azalttığını, böylece döviz çıkışının önüne geçildiğini söyledi. Sadece kuyumculuk ve mücevherat üretiminde yıllık ortalama 170-200 ton ithalat gereksinimi bulunuyor.

Yastık Altındaki Altınların Ekonomiye Kazandırılması

Atayık, vatandaşların güven eksikliği nedeniyle birikimlerini yastık altında tutmaya devam ettiğini belirtti. Son 10 yılda, kuyumcuları da sürece dahil eden projeler geliştirildi. KADSİS ve ADN gibi rafineri firmalarının projeleriyle sisteme dahil kuyumcu sayısı artırıldı. İKO olarak, kuyumcuların daha etkin olması için öneriler Hazine ve Maliye Bakanlığı'na iletildi ve Yastık Altı Altın Yatırımları Sistemi (YAY-SİS) projesi önerildi.

YAY-SİS ile altınların reel değerinin tespiti için ekspertiz hizmeti sunulacak.

ile altınların reel değerinin tespiti için ekspertiz hizmeti sunulacak. Kuyumcuların banka şubeleriyle iş birliği yaparak vatandaşların hesaplarına has altın karşılığı aktarılacak.

Sistemde otomatik olarak altının brüt ağırlığı ve has altın karşılığı hesaplanacak.

Altınbank Kurulması Önerisi

Atayık, yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılması için Altınbank kurulmasını da önerdi. Bu banka, kuyumcuların kooperatif mantığında üye olabileceği, sermayesini altın bazında tutacak ve kamu tarafından desteklenecek şekilde planlanıyor. Altınbank sayesinde ithalat, cari açık, yastık altı birikimler, teknoloji, yatırım ve standardizasyon gibi konular tek elden çözümlenebilecek. Ayrıca, Altınbank'ın piyasada hurda dönüşlerinin hızlanmasına ve kuyumcuların altın kredi ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlayacağı öngörülüyor.

Başvuru sürecinde ise Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Altınbank'ın faaliyet başvurusu noktasında çalışmalarını sürdürdüğü, hukuki, teknik ve sektörel hazırlıkların devam ettiği bildirildi.



