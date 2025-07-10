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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otobüs yangını: Yol ulaşıma kapandı

Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde seyir halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın nedeniyle İstanbul istikametinde ulaşım sağlanamıyor.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 10 Temmuz 2025 21:32, Son Güncelleme : 10 Temmuz 2025 21:34
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Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde otobüs yangını: Yol ulaşıma kapandı

Giresun'dan İstanbul'a giden D.A.H'nin kullandığı 20 AOR 002 plakalı yolcu otobüsünün motor kısmı, Ekrem Özdemir Viyadüğü'nde alev aldı.

Durumu fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek 38 yolcuyu tahliye etti.

Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık, Düzce ve Kaynaşlı'dan itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangını söndürme çalışması nedeniyle otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı.

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