Merkez Bankası'nın faiz kararına ilişkin beklenti ne yönde?

Enflasyondaki düşüş devam ederken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın gelecek hafta faiz oranını 250 baz puan indirerek yüzde 43,50'ye çekmesi bekleniyor. Temmuz anketine katılan 17 ekonomistin sadece biri, Merkez Bankası'nın 24 Temmuz toplantısında bir haftalık repo faizini düşüreceğini öngördü. Ortalama tahmin, 250 baz puanlık bir indirimle yüzde 43,50'ye çekilmesi yönünde olurken, faiz indirimi bekleyenlerin tahminleri yüzde 42,50 ile yüzde 44,50 arasında değişiyor.

Ekonomistlerin Faiz Beklentileri

Ankete katılanlardan 13'ü , 250 baz puanlık bir indirim bekliyor.

, bekliyor. Bir kişi, bankanın faiz oranlarını yüzde 46'da tutacağını tahmin etti.

tutacağını tahmin etti. 17 tahminin ortalamasına göre, çoğu kişi faiz indirimlerinin önümüzdeki aylarda da devam etmesini ve politika faizinin 2025 yılı sonuna kadar yüzde 36'ya düşmesini bekliyor.

Parasal Gevşeme ve Gelecek Tahminler

Daha önce yapılan bir ankette, parasal gevşemenin en azından 2026'nın üçüncü çeyreğine kadar devam etmesinin muhtemel olduğu belirtilmişti. Morgan Stanley, bu ay 250 baz puanlık bir faiz indirimi bekliyor ve ardından aynı büyüklükte üç indirim daha yapılarak politika faizinin yıl sonuna kadar yüzde 36'ya getirileceğini öngörüyor.

"Temmuz Enflasyonunda Artış Bekleniyor"

Banka, "Yönetilen fiyat ayarlamaları nedeniyle temmuz ayında aylık enflasyon eğiliminde bir artış bekliyoruz, ancak zayıflayan iç talep (negatif çıktı açığı) ve bankanın parasal duruşunu sıkı tutmak için ihtiyatlı faiz indirimleri yapacağı beklentisi göz önüne alındığında bunun geçici olmasını bekliyoruz" yorumunu yaptı.

Enflasyon Verileri ve Siyasi Riskler

Haziran ayında yıllık enflasyon , beklentilerin biraz altında kalarak yüzde 35,05'e geriledi.

, beklentilerin biraz altında kalarak geriledi. Aylık enflasyon ise yüzde 1,37 seviyesinde gerçekleşti.

seviyesinde gerçekleşti. Gıda ve içecek gibi temel kategorilerdeki fiyat düşüşleri , TCMB'nin dezenflasyon eğiliminin başladığı yönündeki görüşünü destekledi.

, TCMB'nin dezenflasyon eğiliminin başladığı yönündeki görüşünü destekledi. Siyasi riskler yatırımcıların radarında kalmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Adana, Adıyaman ve Antalya'da belediye başkanlarının genişleyen yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından lira ve Türk tahvilleri değer kaybetti.

Faiz Kararı Açıklama Tarihi

Merkez Bankası, faiz kararını 24 Temmuz saat 14:00'te açıklayacak.



