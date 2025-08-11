Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Eğitim hizmet kolu talepleri müzakere edildi
Yetenek sınavında görevlendirilen sanatçı ve öğretmenlere ek ders ücreti ödenir mi?

Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Lisesine öğrenci alımına yönelik oluşturulan yetenek sınavı komisyonunda görevlendirilen sanatçı ve öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12'nci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında ek ders ücreti ödenip ödenemeyeceğine ilişkin görüş yazısı yayımladı.

Bilindiği gibi Milli Eğilim Bakanlığı Yönetici ve Öğretmenlerinin Ders ve Ek Ders Saatlerine İlişkin Kararın 12'nci maddesinin beşinci fıkrasında; "Bakanlığa ve diğer bakanlık ve kurumlara bağlı okullara alınacak öğrenciler ile açık öğretim kapsamında merkezi sistemle yapılan sınavlarda il sınav yürütme kurulu başkan ve üyeleri ile bina, salon sorumlusu ve gözcü olarak görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere her sınav oturumu için 5 saat ek ders ücreti ödenir. Ancak, bu iş ve işlemlerle ilgili döner sermayeden ücret alanlara bu tür ücret ödemesi yapılmaz." hükmüne yer verilmiştir.

Öte yandan Milli Eğilim Bakanlığınca yapılan merkezi sistem sınavları, Bakanlık Makamının 12.08.2016 tarihli ve 8649147 sayılı Onayı ile yürürlüğe konulan Milli Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.

Anılan Yönergenin "Tanımlar" başlıklı 4'üncü maddesinin (h) bendinde, Genel Müdürlüğün; Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, (k) bendinde ise, merkezi sistem sınavının; Genel Müdürlük tarafından yapılan sınavı ifade edeceği hüküm altına alınmıştır.

Görüleceği üzere merkezi sistem sınavları, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan sınavları kapsamaktadır.

Bu bilgiler ışığında Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünün 09.10.2024 tarih ve 116168867 sayılı görüş yazısında; "Merkezi sistemle yapılan sınavlar kapsamında olmadığı açık olan söz konusu yetenek sınavında görevlendirilen sanatçı ve öğretmenlere, bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücreti adı altında bir ödeme yapılmasının mümkün bulunmadığı değerlendirilmektedir." açıklamalarına yer verilmiştir.

İşte o görüş yazısı;

Ahmet KANDEMİR

