Kanunla yerli kömür üretimine büyük destek

Muğla'daki yerli kömürle çalışan termik santrallerin faaliyetlerine devam etmesini sağlayacak düzenleme TBMM'de kabul edildi.

Sanayi eski Bakanı Mustafa Varank, yapılan yasal değişiklikle hem enerji güvenliğine katkı sağlandığını hem de ithal kömüre bağımlılığın azaltıldığını belirtti.

Enerji alanında önemli bir adım daha atıldı. Türkiye elektriğinin yüzde 3,5'ini yerli kömürle üreten Muğla'daki termik santrallerin çalışmalarının sürdürülmesini sağlayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.

Sanayi ve Teknoloji eski Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada muhalefetin iddialarını yalanlayarak, düzenlemenin ülke ekonomisine, enerji arz güvenliğine ve çevreye duyarlı bir şekilde hazırlandığını vurguladı.

"Zeytin ağaçları katledilecek" yalanı

Varank açıklamasında, düzenlemenin görüşmeleri sırasında muhalefet tarafından ortaya atılan "zeytin ağaçları katledilecek" iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi. Varank, muhalefetin kanun teklifini okumadan sadece sosyal medya üzerinden seçmenleri galeyana getirmeye çalıştığını ifade etti.

Varank: Çevre hassasiyetleri ve halk talepleri gözetildi

Kanun teklifinin tüm tarafların görüşleri alınarak hazırlandığını belirten Varank, şu detaylara dikkat çekti:

. Rüzgar ve güneş enerjisi yatırımlarına hız verilecek. Yenilenebilir enerji projelerine ilişkin izin süreçleri sadeleştirilecek.

. Madencilik ruhsat süreçleri sıkı denetime alınacak. Maden faaliyeti yapılmayacak alanlara ruhsat verilmesinin önüne geçilecek.

. Madencilik faaliyetleri sonrası çevre rehabilitasyonu zorunlu olacak. Dünya standartlarında rehabilitasyon yükümlülüğü yasal güvence altına alındı.

. Altın, gümüş, bakır gibi stratejik madenlerden alınan devlet hakkı artırıldı.

. Bakanlıklar arasında koordinasyon artırılarak stratejik maden yönetimi iyileştirildi.

Muğla'da üretim sürecek, ithalata bağımlılık azalacak

1987'den bu yana faaliyet gösteren ve sadece yerli kömürle çalışan Muğla'daki termik santrallerin çalışmaya devam etmesini sağlayacak düzenleme ile birlikte ithal kömür ve doğalgaza olan bağımlılığın azaltılması hedefleniyor.

Düzenlemenin, bölgeden gelen 5 bin işçi ve 26 köy muhtarının talepleri doğrultusunda hayata geçirildiğini vurgulayan Varank, "Bu santraller, Türkiye'nin enerji güvenliği için stratejik öneme sahiptir" dedi.

Zeytinlik alanlar iki katına çıkarılacak

Varank, kanunla birlikte bölgedeki zeytin varlığını korumak ve artırmak için de özel hüküm getirildiğini duyurdu. Mevcut zeytinliklerin en az iki katı büyüklüğünde yeni alanlar oluşturulacak ve bu alanlar etkilenen vatandaşlara tahsis edilecek.

Vatandaşlara güvence

Yeni düzenlemeyle birlikte bölgede yapılacak çalışmaların etkileyebileceği vatandaşlara ilave sosyal ve ekonomik güvenceler sağlanacak. Bu güvenceyle hem enerji üretimi hem de sosyal yaşam arasında denge kurulacak.



