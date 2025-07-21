Sağlık Hizmetlerinde Yeni Kurallar ve İdari Para Cezaları Getirildi

Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun kapsamında, tıbbi cihazların sahtesini piyasaya arz edenler ile piyasada bulunduran veya hizmete sunanlara 1 milyon liradan 10 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak. Ayrıca, özel sağlık kuruluşları, sağlık hizmetlerine yönelik tanıtım ve bilgilendirme sınırını aşan reklam faaliyetlerinde bulunamayacak. Tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri; adres, iletişim bilgileri, çalışma saatleri, uzmanlık dalları ve sağlıkla ilgili koruyucu bilgilerle sınırlı olacak. Bu sınırları aşanlara 100 bin liradan az olmamak üzere bir önceki aya ait brüt hizmet gelirinin yüzde 2'sine kadar idari para cezası verilecek.

Sağlık Hizmetlerinde Yeni Düzenlemeler

Bakanlıkça izin verilen yerler ve belirlenen usuller dışında tıbbi cihazların satış, reklam, dağıtım ve pazarlamasını yapanlara 500 bin liradan 5 milyon liraya kadar idari para cezası uygulanacak.

kadar idari para cezası uygulanacak. İdari para cezaları, bir yıl içinde tespit edilen her bir tekrar fiili için birer kat artırılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, görev alanına giren ürün ve hizmetlerin denetimi kapsamında her türlü mali bilgi ve belgeyi talep edebilecek.

Sağlık Bakanlığı, sağlık bilişimi ve teknolojisi alanında kullanılan ürün ve hizmetlerin kriterlerini belirleyecek ve denetleyecek.

Kamu İhale Kanunu ve TÜSEB Düzenlemeleri

Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) ile sermayesinin yarısından fazlası TÜSEB'e ait şirketlerin ürettiği tıbbi ürünlerin, diğer kamu idareleri tarafından doğrudan alınması ve ihtiyaçların hızlı temini sağlanacak.

Optisyenlere Yönelik İdari Para Cezaları

Optisyenler, müessese faaliyetlerine ilişkin kayıtları Sağlık Bakanlığı'nca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak tutmak zorunda olacak.

Optisyenlik uygulamalarına aykırı hareket edenlere 100 bin liradan 1 milyon liraya kadar idari para cezası verilecek.

kadar idari para cezası verilecek. Belirtilen yasakların 5 yıl içinde tekrarı halinde ceza 2 kat uygulanacak; üçüncü defa aykırı davranan optisyen bir yıl süreyle meslekten menedilecek.

Optisyen-Gözlükçüler Odaları ve Birliği

Kamu kurumlarında çalışanlar ile aynı mekanda eczacılık yapan eczacılar hariç, odalara üye olmayan optisyen-gözlükçüler mesleki faaliyette bulunamayacak.

Müessese açmak isteyenler, 30 gün içinde ticaret veya esnaf siciline tescil ettirmekle yükümlü olacak.

Sınırları içinde en az 150 meslek mensubu bulunan her ilde bir oda kurulacak.

bulunan her ilde bir oda kurulacak. Odaların organları: "Genel Kurul", "Yönetim Kurulu", "Disiplin Kurulu" ve "Denetleme Kurulu"ndan oluşacak.

Büyük Genel Kurul, iki yılda bir kasım ayında toplanacak; olağanüstü toplantılar da yapılabilecek.

Ruhsatlandırma ve Lisans Ücretleri

Bakanlıkça düzenlenecek ruhsatlandırma, üretim ve satış izin belgeleri için 2 milyon lirayı geçmemek üzere ücret alınacak.

ücret alınacak. Lisanslar açık artırma ile belirlenecek bedel karşılığında verilecek; lisans verilmesi ilgili faaliyet için gerekli olan izin veya ruhsat yerine geçmeyecek.

Lisanslardan elde edilen tutarların yüzde 75'i Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketine, yüzde 25'i ise genel bütçeye aktarılacak.

Eczaneler ve Takip Sistemi Düzenlemesi

Eczaneler, ecza ticarethaneleri ve ruhsat veya izin sahipleri; uyuşturucu, psikotrop ve kontrole tabi ilaçlar hariç olmak üzere, 15 Mart 2025'ten önce takip sistemine bildirim yaptıkları halde fiili stoklarında bulunmayan ilaçlara ait kayıtları veya fiili stoklarında bulunduğu halde takip sistemine bildirim yapmadıkları ilaçlara ait kayıtları, düzenlemenin yayımı tarihinden itibaren 3 ay içinde takip sistemi üzerinde gerekli bildirimleri yapmak suretiyle fiili duruma uygun hale getirecek. Bu düzenleme çerçevesinde uyumsuzlukları giderenler hakkında yaptırım uygulanmayacak.

Meclis Genel Kurulu Kararları

"Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında Ev Sahibi Ülke Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

"Türkiye ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Arasında İstanbul'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Küresel Ofisi Kurulmasına Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna İlişkin Kanun Teklifi"

"Pan-Avrupa-Akdeniz Tercihli Menşe Kurallarına Dair Bölgesel Konvansiyon Ortak Komitesinin 1/2023 Sayılı Kararının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Teklifi"

Son olarak, görüşülen teklifler Genel Kurul'da oylanarak kabul edildi ve yasalaştı. TBMM Genel Kurulu'nun tatile girmesi nedeniyle birleşim, 1 Ekim Çarşamba günü saat 14.00'te toplanmak üzere kapatıldı.