İki ilde orman yangını! İtfaiyeciler son anda kurtuldu

Orman yangınlarıyla mücadele sürüyor.

Sıcak hava nedeniyle orman yangını riskinin yüksek seviyede olduğu üç kentte alevlerle mücadele ediliyor.

Karabük'te dün başlayan yangın, kısmen kontrol altına alındı.

Bugün ise Bolu'da ve Çanakkale'de yeni yangınlar başladı.

İşte orman yangınlarında son durum...

Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü yakınlarındaki ormanda, saat 13.30 sıralarında yangın çıktı.

Alevler, rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayıldı.

evredekilerin ihbarıyla bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

HASTANEYE YAKLAŞTI

Yangının yerleşim yerine yakın olması nedeniyle bölgedeki vatandaşlar panik yaşadı.

Ayrıca yangın Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı.

Alevler nedeniyle üniversite kampüsü boşaltıldı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE EDİLİYOR

Çok sayıda arazöz ve tanker de yangın söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangında ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, X hesabından yaptığı paylaşımda, "İlimiz merkez Sarıcaeli köyü kırsalında ve Bayramiç Yiğitler köyü kırsalında çıkan yangınlara havadan ve karadan müdahale edilmektedir. Şu an itibarıyla Çanakkale il merkezini tehdit eder bir durum yoktur." ifadesini kullandı.

TERS RÜZGAR FELAKETE NEDEN OLUYORDU: SON ANDA KURTULDULAR

Yangına müdahale eden Çanakkale Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekibi rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevlerin arasında kaldı.

Alevler itfaiye aracının üzerine gelirken dar alanda manevra yapamayan aracı terk eden ekipler koşarak bölgeden uzaklaştı.

KARABÜK'TE YANGIN DÜNDEN BERİ SÜRÜYOR

Karabük'te ormanlık alanda çıkan ve 5 Ağustos'ta kontrol altına alındıktan sonra yeniden başlayan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

Yaklaşık 20 saat önce başlaya yangının çevresi sarılırken hem havadan hem de karadan soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangın, merkeze bağlı Arcak Köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14.00 sıralarında başladı.

Köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ve yangın söndürme helikopteri ve uçak sevk edildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada, saat 14.00 sıralarında merkez Soğuksu Mahallesi Melise Caddesi karşısında, Arıcak köyü mevkisindeki ormanlık alanda duman görülmesi üzerine ekiplerin hızla harekete geçtiği belirtildi.

Valilik orman yangınına 121 araç, 6 helikopter, bir uçak ve 511 personelle müdahale edildiğini kaydetti.

YEŞİLKÖY BOŞALTILDI

Alevlerin yaklaştığı, merkeze bağlı Yeşilköy Köyü için tahliye kararı alındı. Karabük-Zonguldak karayolu üzerinde bulunan ve 80 haneden oluşan köyde yaşayanlar jandarma ekipleri tarafından tahliye edildi.

Yangının yerleşim alanlarına sıçramaması için çevredeki riskli bölgelerde de önlem alındı.

Saatlerdir süren yangına havanın kararmasıyla karadan müdahele devam ediyor.

YANGINI KAMP SANDALYESİNE YASLANIP İZLEDİLER

Bölgede alevler geceyi aydınlatırken, bazı vatandaşların kamp sandalyelerinde oturarak çay içip yangını izlemesi dikkat çekti. Yetkililer vatandaşları yangın bölgesine yaklaşmamaları ve çalışmaları engellememeleri konusunda uyardı.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

Yangına müdahale eden orman isçileri ve gönüllülerden oluşan ekip alevlerin arasında kalmaktan son anda kurtuldu.

Kurtulanlar arasında bulunan Ulus Orman İşletme Müdürlüğü personeli Gürhan Altınok, jandarmanın, güvenli alana taşımaya çalıştığı sırada arkadaşlarının geride kaldığını zannederek büyük panik yaşadı.

BOLU'DA ALEVLER KONTROL ALTINDA

Bolu'nun Göynük ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, havadan ve karadan müdahalelerle büyümeden söndürüldü.

Tekirler köyü mevkisindeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler ve helikopter yönlendirildi.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu daha fazla büyümede söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması başlatıldı.



