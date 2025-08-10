Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
Fırtına ve Aşırı Sıcaklık Alarmı! Hangi Şehirler Etkilenecek?
12 yaşındaki Ali, ATV kazasında yaşamını yitirdi

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde devrilen ATV'deki Ali Koyuncu (12) yaşamını yitirdi, 2 arkadaşı ise yaralandı. Koyuncu'nun, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in kaptanı Selçuk Koyuncu'nun oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Bandırma ilçesi Ayyıldız Mahallesi Şehitler Abidesi yolunda meydana geldi. İddiaya göre, 10 yaşındaki çocuğun, yanına 2 arkadaşını da alarak kullandığı ATV, kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, ATV'den düşen 3 çocuk yaralanırken, ihbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan çocuklardan Ali Koyuncu, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Diğer 2 çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

BABASI İLK YERLİ SONDAJ GEMİSİNİN KAPTANI

Kazada hayatını kaybeden Ali Koyuncu'nun babası Selçuk Koyuncu'nun, Türkiye'nin ilk yerli sondaj gemisi 'Fatih'in kaptanı olduğu öğrenildi. Koyuncu'nun cenazesi, öğlende Sunullah Mahallesi'ndeki Dersaadet Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Şehir Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

