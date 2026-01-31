Gençlerbirliği'nden yeni sponsorluk anlaşması

ABD merkezli sosyal medya platformu Instagram hesabından paylaşımına göre kırmızı-siyahlı kulüp, Paulmark ile 2025-26 sezonunun ikinci yarısını kapsayan resmi kıyafet ve şort arkası sponsorluğu anlaşması yaptı.



Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki imza törenine Kulüp Başkanı Haydar Arda Çakmak, Reklam ve Sponsorluklardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Songür ile Paulmark Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Sait Kayatürk, katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çakmak, "Gençlerbirliği, sadece sahada mücadelesiyle değil, duruşu ve kültürüyle de daima örnek kulüp olmuştur. Türkiye?nin öncü ve köklü tekstil firmalarından Paulmark ile attığımız bu imza, kulübümüzün kurumsal gücünü pekiştiriyor. Sayın Mehmet Sait Kayatürk?e kulübümüze verdikleri bu anlamlı destek için teşekkür ediyor, iş birliğimizin uzun yıllar sürmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Paulmark Yönetim Kurulu Başkanı Kayatürk ise sporun ve yerel değerlerin desteklenmesinin önemini vurgulayarak şunları kaydetti:



"Paulmark ailesi olarak, Türk futbolunun en saygın ve tarihi kulüplerinden Gençlerbirliği ile yol arkadaşlığı yapmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Markamızın dinamizmiyle Gençlerbirliği?nin köklü geçmişini bir araya getiriyoruz. Bu ortaklığın, her iki kurum için de galibiyeti bol ve başarı dolu geçmesini diliyorum."