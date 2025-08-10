Konya Beyşehir'de kaza: 2 ölü, 3 yaralı!

Konya'nın Beyşehir ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Olay, Beyşehir-Antalya karayolunun 14'üncü kilometresinde saat 11.30 sıralarında gerçekleşti. Kazanın ardından olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ne yazık ki, yaralılardan ikisi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza Detayları

Yer: Beyşehir-Antalya karayolu, 14. kilometre

Beyşehir-Antalya karayolu, 14. kilometre Saat: 11.30

11.30 Araç: 07 NTJ plakalı hafif ticari araç

07 NTJ plakalı hafif ticari araç Sürücü: Ümit G.

Ümit G. Yaralılar: Ümit G., Hüseyin G., Hacer G., Hatice G., Hatice Y.

Olayın Gelişimi

Sürücü Ümit G.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç takla atarak şarampole yuvarlandı. Kazada araçta bulunan beş kişi yaralandı. Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak, Hatice Y. ve Hüseyin G., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili olarak yetkililer tarafından soruşturma başlatıldı. Olayın detayları ve kazanın nedeni araştırılıyor.



