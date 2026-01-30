Devrilen vinçten düşen operatör hayatını kaybetti
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde devrilen vincin operatörü hayatını kaybetti.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 20:39, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 20:40
Selamlar mevkisinde bir işletmenin çatı paneli montajını yapan Ferhat Gümüş (31), kullandığı vincin devrilmesi sonucu 30 metre yükseklikten düştü.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Gümüşova Devlet Hastanesine kaldırılan Gümüş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.