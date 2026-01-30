Çiftçilere tarımsal destekleme ödemesi bugün yapılacak

Yumaklı, NSosyal hesabında yaptığı paylaşımda, tarımsal destekleme ödemelerine ilişkin bilgi verdi.

Üreticileri destekleyerek toprağın bereketini birlikte büyüttüklerini belirten Yumaklı, "255 milyon 436 bin lira tarımsal destek ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılıyor. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadesini kullandı.

Paylaşımda yer alan bilgiye göre, su ürünleri desteği için 140 milyon 477 bin lira, kırsal kalkınma yatırımları için 112 milyon 677 bin lira, sertifikalı tohum kullanımı için 2 milyon 282 bin lira destekleme ödemesi yapılacak.