Şarkıcı Fatih Ürek hayatını kaybetti
Şarkıcı Fatih Ürek, geçirdiği kalp krizi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Haber Giriş : 30 Ocak 2026 20:47, Son Güncelleme : 30 Ocak 2026 21:18
Şarkıcı ve sunucu Fatih Ürek, 15 Ekim 2025'te evinde aniden fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı. Kalp krizi teşhisiyle acilen hastaneye kaldırılan ve yoğun bakıma alınan sanatçıdan acı haber geldi. 59 yaşındaki Fatih Ürek, bu akşam Sarıyer'de tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybetti.