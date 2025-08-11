Depremler konut fiyatlarını etkiledi: Fiyat farkı 4,5 kat arttı

Dün Balıkesir'i ve çevre illeri sarsan 6,1 şiddetindeki deprem vatandaşı sokağa döktü. Evlerine giremeyenler geceyi park ve bahçelerde geçirirken, artçılar sabaha kadar sürdü. Deprem korkusu ve konutların sağlamlığı endişe yaratırken, depremin konut fiyatlarına etkisi de merak konusu oldu.

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları haziranda yüzde 35,8 arttı ve 107 bin 723 adet olarak gerçekleşti. Yılın ilk yarısında ise konut satışları yüzde 26,9 artarak 691 bin 893 adet oldu. Konut Fiyat Endeksi ise haziranda, yıllık bazda yüzde 32,8 artış gösterdi. Bu dönemde konut fiyatlarındaki reel düşüş devam etti. Ancak reel kayıp yüzde 1,7 ile sınırlı bir düzeye geriledi.

En pahalı ile en ucuz il arasında 4,5 kat fiyat farkı

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; bu yıl 6,0 şiddetinin üzerinde depremlerle sarsılan İstanbul ve Balıkesir en pahalı 10 il arasında yer alırken, en ucuz ilk 10'da ise 2023'teki deprem felaketinden etkilenen Adıyaman ve Osmaniye bulunuyor. En pahalı ve en ucuz şehir arasındaki fiyat farkı 4,5 kat olarak gerçekleşirken, en ucuz şehirlerde metrekare birimi fiyatı, güncel asgari ücretin altında kaldı.

Konut fiyatlarının en pahalı olduğu iller

Elektronik Veri Dağıtım Sistemi (EVDS) verilerine göre ikinci çeyrekte ortalama konut fiyatları en pahalı iller ve güncel metrekare fiyatları şöyle:

1-Muğla: 72.919 TL

2-İstanbul: 62 bin 102 TL 3-Antalya: 44 bin 874 TL

4-İzmir: 42 bin 864 TL

5-Çanakkale: 40 bin 986 TL

6-Aydın: 39 bin 418 TL

7-Balıkesir: 37 bin 754 TL

8-Edirne: 35 bin 210 TL

9-Kırklareli: 34 bin 555 TL

10-Ankara: 34 bin 474 TL

Konut fiyatlarının en ucuz olduğu iller

Verilere göre yine ikinci çeyrekte konut fiyatlarının en ucuz olduğu iller ve güncel metrekare fiyatları ise şöyle sıralanıyor: